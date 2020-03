Ci sono dei soggetti più esposti a rischi in questa pandemia da Covid-19 e sono le persone più fragili con patologie pregresse, in questa fascia rientrano i soggetti diabetici, una malattia cronica molto comune: ne è affetta il 5,3% della popolazione in Italia, il dato cresce se si prende in esame la percentuale del Mezzogiorno, pari al 5,8% e diventa preoccupante quando arriviamo ai numeri della Puglia dove i pazienti diabetici stimati sono circa 300.000, più del 7% della popolazione, un dato molto alto, soprattutto in un momento di emergenza. Ma perché un soggetto diabetico è più esposto a rischi se dovesse contrarre il virus del Covid-19? Ce lo spiega il dott. Antonio Caretto direttore U.O. Endocrinologia dell’ospedale Perrino di Brindisi e presidente della fondazione ADI (Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica)

“Partiamo dal fatto che in presenza di una malattia cronica come il diabete mellito, vi è un’alta percentuale di altre patologie associate alla patologia stessa. Il 30% dei soggetti diabetici hanno anche complicanze di tipo renale o cardiovascolare che sono un rischio aggiunto nel caso si contragga il coronavirus. Il rischio aumenta anche quando la malattia è di più lunga data”

Il dato di diabetici in Puglia è molto alto, cosa deve fare un diabetico in questo periodo, a parte rispettare tutte le regole che già conosciamo per evitare il contagio?

“Aggiungiamo per il soggetto diabetico altre regole a quelle del ministero della Salute: uno, mantenersi sempre idratato; due, deve monitorare, ancora di più in questo periodo, in maniera adeguata il controllo del glucosio nel sangue; tre, deve misurare la febbre”

Alcuni diabetici assumono l’insulina, altri no. Ci sono delle raccomandazioni diverse?

“Sì. I diabetici che sono in terapia insulinica devo tenere sotto controllo i chetoni, perché sono espressioni di scompenso chetoacidosico. In un paziente insulino-dipendente il livello di chetoni aiuta a svelare presto un quadro di scompenso chetoacidosico che è pericoloso, può portare anche al coma fino al decesso”

Dal punto di vista nutrizionale, sappiamo che è importante mangiare bene sempre. Oggi l’alimentazione ci può aiutare?

“Certo che si, la Dieta Mediterranea ha tutto ciò che ci serve per rinforzare il nostro sistema immunitario, quindi più frutta e verdura fresche che contengono le vitamine e gli antiossidanti naturali che ci difendono, così come più cereali integrali e legumi. Gli antiossidanti rivestono un ruolo di estrema importanza perché aiutano il nostro sistema immunitario ad essere più efficace e reattivo, così come è stato evidenziato per la riduzione delle malattie cardiovascolari, dei tumori, del diabete e dell’obesità. Per questo le sane abitudini alimentari dovremmo comunque averle sempre, non solo oggi; diciamo oggi particolarmente”

E per i più anziani?

“Nel soggetto più anziano la malnutrizione riduce le difese immunitarie, perciò insieme a frutta, verdura, cereali integrali e legumi; bisogna assicurarsi che queste persone assumano quotidianamente proteine di origine animale, cioè pesce o carni bianche, oppure carni rosse”

Sappiamo che l’esercizio fisico è parte del piano di trattamento per un diabetico, il quale oggi, in quanto soggetto a rischio, deve rinunciare alle passeggiate. Qual è il suo consiglio?

“Il diabetico deve assolutamente continuare a muoversi, l’esercizio fisico è necessario e fa parte del pacchetto terapeutico. Si dovrà dedicare parte del tempo trascorso in casa all’attività fisica con esercizi da camera, o con cyclette, o tapis roulant. Va bene fare anche più volte le scale, se sono in casa, naturalmente”.

Oggi è sconsigliabile recarsi in ospedale, se non per le emergenze. Ma i diabetici, ai quali è particolarmente raccomandato di restare a casa, proprio a causa della loro fragilità hanno bisogno di essere monitorati e di poter essere assistiti in maniera adeguata. Come si può fare in una situazione di tale emergenza?

“La Asl di Brindisi sta valutando la possibilità di attuare dei tele-consulti di tele-medicina, via telefonica e tramite WhatsApp, per i pazienti diabetici non compensati a domicilio, questo per impedire che loro escano da casa e per essere comunque assisti nel controllo glicemico affinché questo sia più ottimale possibile. L’obiettivo è che siano il meno possibile esposti alle insidie del coronavirus”.