Stadio, confermato il cronoprogramma: l’anello d’acciaio entro agosto, copertura in autunno

LECCE – Il conto alla rovescia per il nuovo volto del Via del Mare prosegue senza variazioni sostanziali: la conferma è arrivata ieri dall’organo commissariale. Dopo mesi segnati da ostacoli amministrativi, pause forzate e condizioni meteorologiche sfavorevoli, il cronoprogramma dell’intervento resta confermato: entro agosto dovrà essere completata la posa dell’anello d’acciaio che sosterrà la futura copertura dello stadio, mentre il completamento del tetto è previsto entro l’autunno, con l’obiettivo di chiudere l’intera operazione entro ottobre. La priorità assoluta è rappresentata proprio dall’anello metallico, la struttura portante destinata a sorreggere la nuova copertura integrale dell’impianto. Si tratta dell’elemento più importante dell’intero progetto finanziato nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di gigantesca spina dorsale in acciaio che consentirà successivamente di procedere con il montaggio del tetto, progettato con linee moderne e leggere ispirate al mare.

I rallentamenti accumulati negli ultimi mesi non sono legati all’attività del cantiere ma a fattori esterni. A incidere sono stati soprattutto due ricorsi al Tar che hanno allungato i tempi delle procedure, seguiti da circa un mese di stop imposto dalle esigenze del calendario calcistico. La Lega aveva infatti richiesto di rinviare alcune demolizioni fino al termine della stagione sportiva. A complicare ulteriormente il quadro si sono aggiunte le avverse condizioni meteo, che hanno reso più difficile l’avanzamento di un’opera già particolarmente complessa. Senza questi imprevisti, gran parte dell’intervento sarebbe stata conclusa già entro agosto. Nonostante ciò, il traguardo finale slitta solo di poche settimane e non cambia la sostanza del progetto. L’obiettivo resta quello di far convivere il cantiere con il campionato, evitando disagi ai tifosi e garantendo la piena fruibilità dell’impianto. Per questo le lavorazioni più impegnative saranno concentrate durante i giorni feriali, mentre nei weekend il Via del Mare continuerà a ospitare regolarmente le partite del Lecce. Non sono previste lunghe chiusure di settori né aree lasciate inutilizzabili.

Nei giorni scorsi le preoccupazioni erano aumentate dopo le notizie sulla rimodulazione di 8,5 milioni di euro nel quadro economico generale dei Giochi del Mediterraneo. A rassicurare l’ambiente è intervenuto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla, che ha ribadito come il progetto dello stadio non sia in discussione: “Nessuno stop, i lavori vanno avanti”, ha dichiarato, invitando a diffidare da “certa propaganda fuorviante”. Lo stesso vicesindaco ha precisato che la revisione delle risorse non riguarda la copertura del Via del Mare e che “nulla è a rischio, tantomeno la realizzazione della copertura dello stadio”, confermando che “i Giochi si faranno e le opere saranno realizzate”. Nel frattempo gli interventi interni procedono secondo le previsioni aggiornate e molte opere funzionali sono già state completate. Con l’avvio della fase dedicata all’anello d’acciaio, il restyling entrerà nella sua parte più spettacolare e visibile. Sarà il segnale concreto della trasformazione dello stadio, destinato a presentarsi ai Giochi del Mediterraneo con un’immagine profondamente rinnovata e con una copertura che promette di diventare uno dei simboli più riconoscibili del nuovo Via del Mare.