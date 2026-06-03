Torna il 10 giugno ICT Day l’incontro fra comunità studentesca e aziende tech per costruire il futuro digitale del Salento

LECCE – Mercoledì 10 giugno, dalle ore 9.00 alle 16.30, il Campus Ecotekne dell’Università del Salento ospiterà l’ICT Day 2026, la giornata dedicata all’incontro tra il mondo della formazione universitaria e quello delle imprese digitali. L’evento — organizzato dal Centro I-STORE di UniSalento in collaborazione con Arpal Puglia nell’ambito della Strategia #mareAsinistra della Regione Puglia — si terrà nell’Aula Y3 dell’edificio “Angelo Rizzo” e ospiterà una trentina di aziende del settore ICT, centinaia di studenti e studentesse, laureati e laureate, e rappresentanti delle principali istituzioni economiche del territorio.

L’ICT Day è pensato in primo luogo per studenti e studentesse, laureandi e laureande, laureati e laureate dei corsi triennali e magistrali in Ingegneria Informatica, Ingegneria dell’Informazione, Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Biomedica, Data Science, Ingegneria Gestionale, Management Digitale, Statistica, Matematica e Fisica. Vi potranno partecipare anche i dottorandi e le dottorande di ricerca nei settori ICT, Intelligenza Artificiale e Digital Transformation. L’obiettivo è offrire un’occasione concreta di orientamento al lavoro e di primo contatto diretto con le imprese che stanno guidando la transizione digitale.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con i saluti istituzionali della rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello, della direttrice della Scuola Superiore ISUFI Rosaria Rinaldi, del direttore di Arpal Puglia Gianluca Budano, del presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì, del presidente di DHitechGiuseppe Gigli e del presidente del Distretto Produttivo dell’Informatica Claudio Tinelli.

Alle 9.30 prenderanno il via gli interventi tematici: Aurora Nunzia Calabrese del KTM di UniSalento parlerà del trasferimento tecnologico con “Dalla Ricerca al Mercato: quando l’innovazione diventa opportunità”; Vito Bavaro, dirigente della Sezione TD di Regione Puglia, presenterà le prospettive sul tema“Open Data e le Opportunità con OpenTusk”; Omero V. Magrì, manager hub della rete di Invitalia, concluderà la sessione con una riflessione su “RETE: giovani, mindset e cultura di impresa nell’era digitale e dell’AI”.

Alle 10.30 Luigi Patrono, coordinatore del Centro I-STORE, illustrerà le azioni e i risultati del Centro nell’ultimo semestre. Dopo il coffee break delle 11.00, dalle 11.30 prenderà avvio la sessione di incontri individuali con le aziende, cuore operativo dell’intera giornata.

Saranno presenti trent’aziende del settore ICT e della digital transformation: Assist Digital, BIP, BionitLabs, Commed.ia, Dinets, EOS Solutions, Gematica, Generali, GraphAware, Infocom, Inmatica, Innovation-Plaza, Links Group, MerMec, Net Service, Niva, Orbyta, Pharmaservice, Parsec, Progetti &Soluzioni, SEIConsulting, Skills Group, Sorint, SVIC, Tempo, Tiledesk, WiCity, Willo, EKA, Harmonic Innovation Group. Un ecosistema industriale di rilievo nazionale, con una forte presenza di realtà radicate nel Sud Italia, a conferma di una domanda crescente di competenze digitali qualificate anche nel Mezzogiorno.

«L’ICT Day è molto più di una fiera del lavoro: è il luogo in cui la ricerca universitaria incontra il mercato e in cui i nostri studenti e le nostre studentesse smettono di essere futuri professionisti per diventarlo davvero. Il Centro I-STORE – commenta il professor Luigi Patrono, coordinatore del Centro I-STORE – lavora ogni giorno per costruire ponti tra l’eccellenza accademica e le esigenze concrete delle imprese, e questa giornata ne è la sintesi più tangibile. Invito tutti i ragazzi e le ragazze dei corsi correlati alla Trasformazione Digitale di qualunque ateneo a non mancare: i colloqui con le aziende possono cambiare una carriera».

«Arpal Puglia è al fianco di questa iniziativa – aggiunge il direttore di Arpal Puglia, Gianluca Budano – perché risponde esattamente alla sfida che abbiamo di fronte: avvicinare i giovani talenti pugliesi alle opportunità di lavoro qualificato nel digitale, evitando che competenze formate qui vengano spese altrove. La Strategia #mareAsinistra punta proprio a questo: costruire un mercato del lavoro più giusto e più moderno, a partire dai territori».

Per partecipare alla sessione di colloqui individuali con le aziende è necessario registrarsi in anticipo e caricare il proprio CV sul portale dedicato: www.unisalento.it/ict-day-2026