Alla Biblioteca Bernardini la presentazione del libro “7 Ottobre. L’inganno”

LECCE – Un appuntamento dedicato all’approfondimento storico e geopolitico si terrà il oggi 3 giugno alle 18.00 presso la Biblioteca Bernardini, in Piazzetta Carducci a Lecce, dove sarà presentato il volume “7 Ottobre. L’inganno”, scritto da Franco Fracassi e Paola Pentimella Testa.

L’opera propone una riflessione sugli eventi del 7 ottobre e sulle dinamiche che li hanno preceduti e accompagnati, con un’analisi degli intrighi internazionali, la massoneria e il suprematismo razziale nel tentativo di ricostruire chi abbia ideato determinati scenari e per quali ragioni, con particolare riferimento agli avvenimenti che hanno coinvolto il Medio Oriente.

Ad aprire l’incontro saranno Leonardo Elia, curatore del progetto culturale Dialoghi Scomodi, e Brizio Montinaro.