“Ti Racconto a Capo” entra nel vivo: a Corsano il giornalista Toni Damascelli

CORSANO (Lecce) – Dopo l’intenso incontro inaugurale con Virginia Campanile, che ha aperto ufficialmente la sedicesima edizione di “Ti Racconto a Capo”, la rassegna culturale organizzata dall’associazione Idee a Sud Est con il patrocinio del Comune di Corsano, si prepara al suo secondo appuntamento in calendario.

Venerdì 5 giugno alle ore 20:30, il contesto di Piazza Santa Teresa a Corsano ospiterà una delle firme più note, autorevoli e controcorrente del giornalismo italiano: Tony Damascelli. Storico editorialista de Il Giornale, già caporedattore e firma di punta di testate come La Stampa e La Repubblica, Damascelli è celebre per il suo stile colto, ironico e disincantato, capace di leggere le dinamiche dello sport come perfetto specchio della politica, dell’economia e dei costumi della nostra società.

L’incontro ha un titolo che è tutto un programma: “A che gioco giochiamo?” e vedrà il celebre giornalista dialogare con l’avvocato e giornalista Giulio Serafino, conduttore su TeleRama dei programmi sportivi “Piazza Giallorossa” e “Lecce Channel in Campo”.

Al centro della serata non ci sarà semplicemente il racconto calcistico, ma una riflessione più ampia che, partendo dallo sport come fenomeno di massa, si aprirà a un’analisi critica e a tutto tondo dell’attualità e delle complessità del nostro Paese del mondo.

Il tema portante di questa edizione, ispirato alla celebre frase di Grazia Deledda “La fantasia è una parte della realtà: quella che si vede con gli occhi chiusi”, farà da sfondo anche a questo appuntamento, invitando il pubblico a guardare oltre la superficie della cronaca quotidiana. Ad arricchire l’atmosfera degli incontri, i partecipanti potranno inoltre ammirare l’esposizione pittorica dell’artista Luana Celeste, le cui opere si intrecciano con il percorso della rassegna creando un suggestivo connubio tra parole e arte visiva.

“Il debutto di sabato scorso ha confermato quanto la nostra comunità abbia desiderio di spazi di confronto autentici e profondi” – dichiarano gli organizzatori Carlo Ciardo e Luciano De Francesco – “Con Tony Damascelli cambiamo registro, portando a Corsano una voce autorevole e fuori dal coro, capace di stimolare il pubblico attraverso la lente dello sport e della società. Sarà un dialogo dianmico e ricco di spunti di riflessione, grazie anche alla presenza di Giulio Serafino, un professionista che conosce il valore del racconto, non solo sportivo, nel contesto del nostro territorio”.

La rassegna proseguirà il 27 giugno con il leader politico e giornalista Marco Rizzo, per poi concludersi il 24 luglio con l’anteprima salentina del nuovo saggio di Antonio Polito.