iTEG NetEvent, a Lecce il successo delle connessioni autentiche: TEGing diventa società e apre ai partner

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LECCE – Un’intera giornata dedicata alle relazioni, alle opportunità e alla costruzione del futuro. Si è concluso con grande partecipazione e risultati concreti iTEG NetEvent, la special edition promossa da TEGing e iTEG che venerdì 29 maggio ha trasformato Palazzo Scarciglia in un vero e proprio laboratorio per il Turismo Enogastronomico e l’Hospitality.

Professionisti, aziende, associazioni, enti pubblici e partner strategici si sono incontrati nel cuore del centro storico di Lecce dando vita a decine di incontri B2B che hanno rappresentato il vero motore della manifestazione. Un format studiato per favorire affinità professionali, creare nuove sinergie e sviluppare collaborazioni concrete, che ha registrato un successo oltre le aspettative soprattutto per la qualità delle relazioni generate.

A emergere con forza è stato, infatti, il valore delle connessioni autentiche. Quelle costruite attraverso il confronto diretto, l’ascolto reciproco e la condivisione di visioni comuni. Una modalità di fare rete che rappresenta da sempre la filosofia di TEGing e che, anche in questa occasione, ha dimostrato quanto il capitale relazionale sia oggi una delle risorse più importanti per la crescita dei territori e delle imprese.

Tra i momenti più partecipati della giornata anche “Trame di Territorio”, il format dedicato allo storytelling d’impresa guidato da Concetta D’Emma, che ha accompagnato aziende e professionisti in un percorso di consapevolezza sulla propria identità narrativa. Perché nel turismo contemporaneo non basta avere valore: occorre saperlo raccontare, trasformando prodotti, luoghi ed esperienze in storie capaci di creare legami e generare attrattività.

Grande interesse ha suscitato inoltre la mostra “Un percorso di reti dal 2020 ad oggi”, allestita presso la Chiesa di Santa Elisabetta, che ha raccontato l’evoluzione di un progetto nato dalla visione di Paola Puzzovio e oggi diventato una realtà consolidata con oltre 600 affiliati tra operatori turistici, produttori, associazioni, enti pubblici e partner nazionali e internazionali.

Nel pomeriggio, la presentazione “TEGing & iTEG: dal 2020 al futuro” ha ripercorso i traguardi raggiunti, i progetti sviluppati e le nuove sfide che attendono la rete. Un momento di confronto arricchito dagli interventi del Presidente nazionale di CONFEPI, Andrea Magnolfi, del Direttore Generale di BCC San Marzano, Claudio Santoro, e del Presidente di Laica, Luigi Puzzovio, che hanno sottolineato il ruolo sempre più strategico delle reti collaborative nel generare innovazione, sviluppo economico e crescita sostenibile.

Nel corso della presentazione è stato ribadito un concetto che sintetizza perfettamente la missione dell’intero ecosistema: «Il turismo è una promessa di felicità». Una promessa che si realizza attraverso l’incontro tra persone, territori, imprese e comunità, e che trova nelle relazioni il proprio principale strumento di crescita.

A chiudere la giornata, tra applausi ed entusiasmo, è arrivato l’annuncio più atteso. TEGing compie un nuovo passo nel proprio percorso e diventa ufficialmente una società, aprendo la propria struttura alla partecipazione e alla collaborazione dei partner che in questi anni hanno contribuito alla crescita della rete.

«Questa scelta rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso iniziato anni fa», ha dichiarato Paola Puzzovio. «Abbiamo costruito una comunità fondata sulla fiducia, sulla condivisione e sulla volontà di creare valore insieme. Oggi vogliamo trasformare questa forza collettiva in un modello ancora più partecipato, capace di coinvolgere attivamente partner, imprese e professionisti nella costruzione del futuro. Non celebriamo un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase di sviluppo condiviso».

Una decisione che guarda lontano e che conferma la volontà di consolidare un ecosistema sempre più aperto, inclusivo e orientato alla progettazione comune. Perché se in questi anni TEGing ha dimostrato che fare rete genera opportunità, la nuova fase punta a trasformare quelle opportunità in una visione imprenditoriale condivisa.

L’aperitivo conclusivo ha suggellato una giornata che ha lasciato il segno non soltanto per i numeri registrati, ma soprattutto per l’energia, le idee e le relazioni nate tra i partecipanti. Un risultato che conferma la validità di un modello capace di mettere al centro le persone e che continua a crescere con uno sguardo rivolto al futuro.

“Insieme prepariamo il futuro della Puglia e ridisegniamo il Turismo Enogastronomico Italiano”: il messaggio che ha accompagnato iTEG NetEvent non è rimasto uno slogan, ma si è trasformato in una concreta dichiarazione d’intenti. E da Lecce è partita una nuova pagina di questa storia.