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iTEG NetEvent, a Lecce il successo delle connessioni autentiche: TEGing diventa società e apre ai partner

Oltre 600 affiliati, incontri B2B sold out e nuove progettualità per il turismo enogastronomico e l'hospitality. L'annuncio di Paola Puzzovio segna l'inizio di una nuova fase di crescita condivisa

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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