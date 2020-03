PUGLIA – Raggiungono quota 94 i nuovi casi di covid-14 pugliesi. Il trend è lo stesso, anche se i contagi si espandono nelle comunità salentine, da Maglie a Monteroni. C’è un nuovo contagio anche a Squinzano, che fino a tre giorni fa era una comunità indenne al virus. Dopo il contagio del comandante dei vigili urbani operativo a Brindisi, un nuovo contagio, ma non si tratta della moglie del comandante (anche lei con lo stesso ruolo al comando della polizia municipale di Squinzano. Il sindaco Gianni Marra comunica in modo informale i nuovi dati che riguardano il suo Comune: “La nostra comandante della polizia municipale per fortuna non è risultata positiva, grazie al periodo di quarantena che hanno rispettato in famiglia”. Purtroppo, questa ottima notizia per il Comune, che deve avere una definitiva conferma col secondo tampone, è rovinata da un nuovo caso positivo in città: un sessantacinquenne che ha una farmacia fuori. L’Asl leccese è in affanno con i tamponi: per il risultato del test sulla comandante abbiamo dovuto attendere quasi tre giorni.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 21 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 828 test per l’infezione Covid19 coronavirus e sono risultati positivi 94 casi, così suddivisi:

29 nella Provincia di Bari;

2 nella Provincia Bat;

10 nella Provincia di Brindisi;

27 nella Provincia di Foggia;

15 nella Provincia di Lecce;

2 nella Provincia di Taranto;

1 attribuito a residente fuori regione;

8 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Sono stati registrati 3 decessi: uno nella provincia di Bari, uno nella provincia di Brindisi e uno in quella di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 5.617 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 675, così divisi:

194 nella Provincia di Bari;

32 nella Provincia di Bat;

94 nella Provincia di Brindisi;

190 nella Provincia di Foggia;

103 nella Provincia di Lecce;

35 nella Provincia di Taranto;

12 attribuiti a residenti fuori regione;

15 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.