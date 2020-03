Il covid-19 sta diventando sempre di più virus ospedaliero, capace di diffondersi nelle strutture sanitarie attraverso chi è in prima fila. L’immunologo Mauro Minelli ha chiesto in tempi non sospetti tamponi per tutti gli “addetti ai lavori”. Ora il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha deciso di procedere a fare i test veloci al personale di ogni struttura sanitaria. Gaetano Messuti esulta: “Finalmente. Medici ed operatori potranno eseguire i test rapidi. Adesso spetta ai Sindaci spingere ed ottenere il test su tutti i cittadini affinché si possa dare un definitivo giro di chiave al dilagare dei contagi. Oggi più che mai occorre, che tutte le aziende diano un contributo a sostegno degli Enti Locali. In particolare tutte le strutture accreditate Asl, potrebbero fare rete e contribuire all’acquisto dei Test Veloci. Secondo la tesi del Prof Mauro Minelli ciò potrebbe diventare attuativo laddove ci fosse la reale collaborazione di tutti. Adesso tocca a tutti noi”.