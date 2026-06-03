Lorenzo Nicolini nominato Cavaliere della Repubblica Italiana

Con Decreto del Presidente della Repubblica, questa mattina, presso il Teatro Apollo di Lecce, è stata conferita a Lorenzo Nicolini l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La nomina rappresenta un importante riconoscimento per un percorso caratterizzato da impegno istituzionale, sociale e civile al servizio della comunità. Laureato in Giurisprudenza e in servizio presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Lecce, Nicolini è stato Assessore al Commercio del Comune di Lequile, ha guidato diverse associazioni ed è da sempre impegnato nel mondo del sociale e della politica, distinguendosi per iniziative a favore della comunità, della legalità e della solidarietà.

Tra gli episodi che hanno segnato il suo percorso pubblico vi sono gli anni in cui Lequile fu colpita da gravi azioni intimidatorie ai danni di alcune attività commerciali. In quel contesto, da Assessore al Commercio, Nicolini scelse di esporsi pubblicamente invitando i commercianti a non piegarsi alla paura e a non cedere alla prepotenza criminale. Una posizione netta che, negli anni successivi, lo espose a minacce e intimidazioni, tanto da indurre la Prefettura ad adottare specifiche misure di vigilanza e controllo presso la sua abitazione. «Qualcuno, negli anni, mi ha definito ambizioso. E chi se lo dimentica. Oggi il Presidente della Repubblica ha scelto una parola diversa: Cavaliere».

Sempre apprezzato dalla comunità e più volte premiato da ampi consensi popolari nelle competizioni elettorali alle quali ha partecipato, Nicolini ha accolto il riconoscimento con emozione e gratitudine. «Questo titolo non appartiene soltanto a me. Lo dedico alla mia Lequile, alla comunità che mi ha formato e accompagnato nel mio percorso umano e politico. Lo dedico soprattutto alla mia famiglia, che ha condiviso con me il peso delle scelte più difficili, e a mio figlio Gioele, con la speranza che possa comprendere, un giorno, che il coraggio non è non avere paura, ma scegliere sempre di stare dalla parte giusta». Un’onorificenza che riconosce non solo un percorso professionale e istituzionale, ma soprattutto una storia di impegno, coerenza e servizio alla collettività.