PUGLIA – Tanti medici di base, inclusi i tantissimi operativi nella guardia medica di Lecce pongono una questione delle prestazioni non virtuali nei confronti di pazienti particolarmente fragili. “Emiliano dice che non dobbiamo fare più visite domiciliari e che in caso di urgenza bisogna indirizzare il paziente al pronto soccorso perché ora è anche più libero, “con il fatto che il covid – 19 ha causato la paura di andare in ospedale”. La Regione non ha coerentemente fatto seguire le direttive ufficiali. Per questo si pone una questione legale piuttosto importante, se qualche pazienti dovesse denunciare. L’avvocata Sabrina Conte ci spiega che senza un atto formale le guardie mediche e i medici di base non possono modificare il loro modo di operare, che impone tutta una serie di doveri di visita non virtuale per determinati pazienti. Il presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi, condivide questa lettura. Senza una direttiva scritta, senza mascherine sufficienti, le guardie mediche però non sanno come comportarsi. C’è solo un’intervista di Michele Emiliano come unica indicazione, ma di fronte a pazienti ipertensivi, con calcoli o con altre patologie da verificare, come si fa a intervenire per telefono?

La posizione dell’Ordine dei Medici è di fare la visita in casi chiari: “Se vi è un sospetto di coronavirus dall’anamnesi telefonica, si va solo con i dpi adeguati, altrimenti si mette a rischio la propria salute e quella altrui (qui si commette un reato colposo). Se dall’anamnesi telefonica non ci sono sintomi di nessun tipo che facciano pensare al covid-19, allora la visita bisogna farla. Naturalmente sarebbe opportuno essere provvisti dei DPI adeguati a questo momento in cui tutta Italia è in quarantena per evitare contagi” – ha concluso il presidente Donato De Giorgi.