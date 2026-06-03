La Città di Copertino celebra la 25° giornata nazionale del sollievo e lo fa con un convegno di alto profilo

COPERTINO (Lecce) – Incontro di studio questa sera alle ore 18.00 preso l’Auditorioum del Liceo Statale “Don Tonino Bello“ di Copertino (LE) dal titolo “DOLORE CRONICO:UMANIZZAZIONE DELLA CURA” nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sul tema del dolore cronico, inteso non solo come sintomo ma come condizione che incide profondamente sulla qualità della vita del paziente

Il Comitato “Copertino Città del Sollievo“ costituito con Statuto e Atto Costitutivo registrato a Lecce il 4 luglio 2025 al n.16122/1T – CF e P.I. 05439240754 – composto da professionisti con esperienza consolidata nel settore sociale e sanitario, è nato per promuovere modelli di diffusione della “cultura del sollievo” dalla sofferenza, fisica e morale, ed attuare principi e diritti della Legge 15 marzo 2010 n.38, con l’informazione e la formazione all’umanizzazione della cura in ambito palliativo e della terapia del dolore. L’azione umanitaria intrapresa dal Comitato mira a far riconoscere ufficialmente la Città di Copertino come “Città del Sollievo” per l’ingresso nella rete nazionale delle città del sollievo, istituita dalla Fondazione nazionale Gigi Ghirotti d’intesa con il Ministero della Salute, l’ANCI e la conferenza delle Regioni, con l’obiettivo prioritario di sostenere interventi volti a umanizzare la relazione di cura in tutti gli ambiti assistenziali, in ogni fase della vita e per qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo. Interverranno i relatori:

Dott.ssa Antonella Elia, Responsabile Medico specialista in Oncologia presso il P. O. “ F. Ferrari” di Casarano (LE): Umanizzazione della cura in Oncologia;

Dott. Ivano Strafella, Responsabile Medico Specialista in Anestesia e Rinanimazione presso il P. O. “ S. Giuseppe da Copertino” di Copertino (LE): Terapia del Dolore: alleviare la Sofferenza;

Don Angelo Rizzo Cappellano P.O. Oncologico “V. Fazzi” di Lecce Hospice S. Cesareo di Lecce: Solidarieta e Ascolto: il sollievo “ che umanizza la cura”.

Durante la serata ci saranno gli interventi poetici a cura della Compagnia Teatrale “ Scena Muta “ e gli interventi Musicali di Musica d’Ambiente della Band D’Istituto del Liceo “ Tenacious DTB” e testimonianze dal volontariato.

Dr. Tonio Tondo, Giornalista Modera la serata.

La Giornata Studio di avvale del Patrocinio della Diocesi di Nardò-Gallipoli, dell’Amministrazione Comunale della città di Copertino e dell’ASL di Lecce.

Si propone pertanto, di approfondire l’importanza di un approccio alla cura centrato sulla persona che integri competenze cliniche, attenzione relazionale e dimensione etica; di favorire il dialogo tra professionisti sanitari, istituzioni e cittadini; di sollecitare gli studenti verso l’impegno partecipativo alla rete di aiuti attivatori di risorse e relazioni, indirizzate a modelli di assistenza più umana per la persona malata e la sua famiglia, generando nuovi impulsi al cosiddetto Welfare di Comunità, nuove alleanze tra istituzioni, famiglia e privato sociale.

Si colloca nell’ambito degli eventi, incontri pubblici, momenti di riflessione organizzati a livello nazionale, inclusi ospedali e scuole, in occasione della “Giornata Nazionale del Sollievo” che per quest’anno 2026 ricorre il 31 maggio, promossa da Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni, Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, come un momento di solidarietà e di educazione sanitaria fondamentale per l’umanizzazione delle cure. La CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e L’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute sostengono attivamente l’iniziativa promuovendo la Giornata Nazionale del Sollievo.

L’iniziativa riveste particolare importanza per la comunità locale, per la presenza sul territorio di un Presidio Ospedaliero e di Strutture e Servizi sociosanitari pubblici e privati di rilievo, oltre al vicino centro di eccellenza Hospice di San Cesareo di Lecce dell’ASL – Lecce.

Si avvale dell’adesione delle seguenti partnership:

Diocesi di Nardò-Gallipoli e Comunità ecclesiali di Copertino

Ambito territoriale di Nardò

Distretto Socio Sanitario di Nardò – MMG e PLS

Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Copertino

Enti ed istituzioni di Copertino:

-Istituzioni Scolastiche pubbliche Secondarie di I^ e II^ grado – Organizzazioni di Volontariato –

Servizi sanitari e sociosanitari del privato sociale

Durante la serata ci saranno gli interventi poetici a cura della Compagnia Teatrale “ Scena Muta “ e gli interventi Musicali di Musica d’Ambiente della Band D’Istituto del Liceo “ Tenacious DTB” e testimonianze dal volontariato.

Dr. Tonio Tondo, Giornalista Modera la serata.

La Giornata Studio di avvale del Patrocinio della Diocesi di Nardò-Gallipoli, dell’Amministrazione Comunale della città di Copertino e dell’ASL di Lecce.

Si propone pertanto, di approfondire l’importanza di un approccio alla cura centrato sulla persona che integri competenze cliniche, attenzione relazionale e dimensione etica; di favorire il dialogo tra professionisti sanitari, istituzioni e cittadini; di sollecitare gli studenti verso l’impegno partecipativo alla rete di aiuti attivatori di risorse e relazioni, indirizzate a modelli di assistenza più umana per la persona malata e la sua famiglia, generando nuovi impulsi al cosiddetto Welfare di Comunità, nuove alleanze tra istituzioni, famiglia e privato sociale.

Si colloca nell’ambito degli eventi, incontri pubblici, momenti di riflessione organizzati a livello nazionale, inclusi ospedali e scuole, in occasione della “Giornata Nazionale del Sollievo” che per quest’anno 2026 ricorre il 31 maggio, promossa da Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni, Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, come un momento di solidarietà e di educazione sanitaria fondamentale per l’umanizzazione delle cure. La CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e L’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute sostengono attivamente l’iniziativa promuovendo la Giornata Nazionale del Sollievo.