LECCE – Dopo le informazioni dettagliate dei primi giorni su numero dei contagiati, sulla loro età e sui paesi toccati dal contagio, il direttore Vito Montanaro e Michele Emiliano hanno deciso di bloccare le informazioni. “Per evitare la caccia all’untore” – ha spiegato il direttore della sanità pugliese nei primi giorni di stop alle notizie dettagliate. Eppure nessuno ha mai fatto i nomi dei contagiati, sono stati loro stessi a uscire su Facebook con proclami alla cittadinanza. Le fonti locali della sanità sono state silenziate fin da subito con lettera scritta e ribadita in un paio d’occasioni. Così è diventato difficile anche capire quale sia la verità sull’ossigeno al Dea: questione risolta allacciandosi al Fazzi, dopo varie peripezie. Doveva parlare solo Vito Montanaro con i giornalisti, che a un certo punto non dà più i dettagli, non dice più dove si espande il contagio. In pochi parlano dietro le quinte e raccontano di un’impreparazione totale, dove mancano le cose più essenziali, i DPI, e chi è in prima fila si ammala. Infermieri e medici. Copertino doveva aprire ieri (è il nuovo centro covid-19), ma come vi abbiamo raccontato gli infermieri positivi fanno il test nella stessa stanza con i negativi e riparte la quarantena. Tutto bloccato di nuovo. Sono i protagonisti che ci raccontano queste storie, gente come gli oss precari di Brindisi mandati ad ammalarsi senza le protezioni adeguate.

Eppure chi dovrebbe spiegare, non spiega. Le dirette Facebook si moltiplicano, ma mai per dare risposte ai giornalisti. Un vero e proprio vulnus al diritto di essere informati dei cittadini delle comunità salentine. Ma c’è sempre un modo per conoscere la verità: la gente parla, posta video, e la protezione civile tiene il conto dei residenti che risultano positivi. Il nostro giornalista Claudio Tadicini, mentre l’informazione locale provava a raccogliere qualche informazione dai primi cittadini brancolanti nel buio (alcuni all’oscuro di tutto, altri che facevano finta di non sapere), ha sovrapposto una cartina geografica del Salento a quella della protezione civile ed è venuta fuori la verità: tutti i paesi con pazienti contagiati erano lì, anche quelli dove i sindaci dormivano sonni tranquilli mentre l’Asl trovava positivi e metteva in quarantena le loro famiglie. Èureka, i dati sono pubblici ed erano sotto i nostri occhi, in un documento pubblico e ufficiale, allineato con il Dipartimento di Salute della Regione Puglia. Nei paesi si scatenano le persone che vogliono capire chi è stato infettato. Ma non ci sono i nomi, solo l’inficiazione della comunità dove la malattia covid-19 comincia ad albergare. Con l’isolamento il contagio si arresterà. Possiamo vincere la battaglia. Ma c’è un’altra battaglia da vincere, quella contro le dogana delle informazioni.



Stampa e tanti sindaci sono stati trattati come ragazzini “che non possono sapere le cose dei grandi”. Peccato che non ci sia nulla di grande in questa sanità che fa acqua da tutte le parti in occasione di questa pandemia, con le pezze al culo, tanto da non avere le giuste tute per il 118, i DPI sufficienti per chi sta in prima linea e nemmeno per i medici di base. Peccato che si sono già ammalati un centinaio di “addetti ai lavori” in Puglia (numeri più grossi nel resto d’Italia) tra medici, infermieri e altro. La colpa forse è di 25 anni di tagli, certo. Ci sarebbe voluta una buona informazione per vigilare, un giornalismo più forte, che non chiamasse i tagli “razionalizzazione”. Ci vuole un giornalismo libero anche in questa pandemia, non filtri dell’informazione e bocche cucite in Asl. Il “non detto” prevale sulla chiarezza e sulla trasparenza, sulla normale collaborazione che ci dovrebbe essere tra gli organi di stampa e le istituzioni.

La gente vuole sapere: i politici non si sostituiscano ai giornalisti con il loro eccesso di dirette, che a volte sono troppo propagandistiche e colme di protagonismo su Facebook. Se proprio volete essere protagonisti online sul web, almeno cercate di comunicare i dati giusti, quelli che dà la protezione civile: informatevi e cercate di aiutare i giornalisti a dare i dati esatti. Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, politico che noi stimiamo e di cui abbiamo rispetto, ci dica come mai comunica dei dati diversi da quelli della mappa della protezione civile: abbia il coraggio di dire che quest’ultima diffonde dei dati falsi oppure si aggiorni. Il nostro giornalista Claudio Tadicini, come operatore della comunicazione e come cittadino ha chiesto spiegazioni nella diretta quotidiana che il primo cittadino fa per rispondere alle domande di tutti, ma è stato completamente ignorato, nonostante abbia insistito per chiedere informazioni. Sono giorni che chiediamo al sindaco di smentire ufficialmente la mappa della protezione civile, che Vito Montanaro assicura come attendibile e allineata al Dipartimento di Salute della Regione Puglia. L’esserci attenuti a quella mappa confermata anche in mattinata dai responsabili Asl ci ha procurato non pochi nemici tra i sindaci di piccole comunità che avrebbero voluto non far sapere dei contagi, oppure che ripudiano a prescindere la possibilità che nel loro paese possa giungere il contagio.



Coraggio, sindaco, facci sapere se la protezione civile disegna mappe in stato di ebbrezza, oppure ammetti che le tue fonti sono arretrate o magari che c’è qualche altro problema. Basta dare una risposta: ce lo meritiamo tutti. Il cittadino per controllare il potere deve avere un quadro chiaro. Il governo romano dovrà spiegare, dopo averci dato gli “arresti domiciliari” perché non è stata fermata la partita Lecce-Bergamo, perché ha fatto scendere in piena emergenza i ragazzi del sud, invece di costringerli a restare lì, magari pagando vitto e alloggio. Ma queste sono domande da replicare più in là. Oggi vogliamo sapere se le nostre prime linee negli ospedali sono realmente protette e come si espande il contagio, quanti anni hanno i contagiati e in quali condizioni fisiche sono. I sindaci non sono informati. Già, per informarvi ci vogliono i giornalisti…Allora dite la verità e lasciateci lavorare. Cari sindaci, se non sapete nulla, se non sapete nemmeno leggere la mappa della protezione civile, restate a casa, non fate i video per dire che non c’è nulla di ufficiale. Altrimenti abbiate il coraggio di dire che la protezione civile diffonde mappe del contagio sbagliate.

Il virus della disinformazione, fatta di tanta disintermediazione, avanza, mentre l’Asl mette in quarantena gente e non vi avvisa. Non vi arrabbiate con chi vi dà le informazioni ufficiali che molti di voi non sanno leggere. Piuttosto fatevi rispettare: siete la massima autorità sanitaria sul territorio, cercate di pretendere i nomi di chi è in quarantena e di chi è contagiato in tempo reale per aiutare l’Asl a ricostruire la catena e a tenere sotto controllo chi è positivo e non deve mettere il naso fuori dalla porta di casa. Ci dicono che non danno più i dettagli per non scatenare la caccia all’untore, come se non avessimo un codice deontologico, come se fossimo ragazzini. Aiutateci a buttare giù questa assurda dogana dell’informazione, messa su da una burocrazia paternalista, che vuole controllare gli umori dell’opinione pubblica.