PUGLIA – Michele Emiliano questa notte ha lanciato il suo appello ai centinaia di salentini in fuga dal nord. “Il presidente della Regione non ha il potere di attenderli con l’esercito” – ha spiegato il governatore. Ma il governo nazionale sì. È sceso chi si sentiva in trappola, chi era rimasto isolato e senza soldi, chi era nel panico: un gesto che rischia di alimentare il contagio mettendo in ginocchio gli ospedali e la sanità pugliese. Ma in tanti sono rimasti, responsabilmente e coraggiosamente.

“Bisognava attenderli con i bus e l’esercito alle stazioni e ai caselli autostradali per farli passare da un triage obbligatorio con quarantena inclusa, alla stregua di ciò che avviene con gli sbarchi degli immigrati nei porti. Sapete quanti sfuggiranno e diranno che non sapevano? – attacca il candidato presidente alla Regione Puglia, Mario Conca – La cosa più efficace e più semplice sarebbe stata quella di presidiare le uscite e le stazioni delle province lombarde, ma bisognava organizzarsi prima di diramare il DPCM, ma le incapacità sono diffuse e assai evidenti.

Poi le accuse al governatore:

“Emiliano fa una delibera di giunta regionale alle 2.31 per lavarsi la coscienza e far vedere che lavora anche di notte. Poi dispensa consigli come fratello, padre e zio, ma elenca ovvietà e non fa nulla di incisivo. Avrebbe dovuto pressare i ministeri competenti per chiedere di presidiare i punti di arrivo pugliesi e di chiudere i confini lombardi. A che serve chiedere loro di tornare indietro o, da folli, chiedergli di scendere in una città che non è la loro e dove non conoscono nessuno? Avrebbe dovuto allertare le Prefetture e la Protezione civile che, chiamate in mattinata, non sapevano nulla di nulla e consigliavano di chiamare più tardi. Il presidente dovrebbe sapere che: “People do what is inspected and not what is expected. Devi obbligarli, non confidare in loro”. Il resto sono chiacchiere e poco altro. Molti erano già tornati a casa, prima facciamo scappare i buoi e poi chiudiamo la stalla? Vedrete che alla fine dell’emergenza #coronavirus, perché ci sarà una fine, si vanterà pure dicendo che il sistema sanitario regionale avrà retto e vorrà essere ringraziato, alla faccia delle polemiche sul piano di riordino ospedaliero che ha chiuso e declassato ospedali, azzerato reparti e fatto fuggire dipendenti pubblici nel privato.

Tutti quelli che non hanno il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta perché residenti al nord a chi si rivolgono? Questa situazione mi ha portato alla mente la pubblicità dell’Aids di qualche decennio addietro, in cui si vedeva il contagio propagarsi velocemente con delle sagome viola che circondavano le persone, ma per la trasmissione dell HIV non bastava uno starnuto per contagiarsi e c’erano già le precauzioni. In Italia funziona tutto finché non serve nulla, per questo non mi fido assolutamente di loro e continuo a vivere, tanto non sono in grado di proteggerci. La paura è la vera pandemia, perché ti fa perdere il lume della ragione e ti fa credere addirittura che dalla stazione di Milano stiano arrivando tutti in Puglia…ci sono tante altre regioni. Che Dio ce la mandi buona!”. L’avvocato Salvatore De Mitri lancia un appello su whatsapp: “Condividiamo e aiutiamoci! Se sapete di qualcuno rientrato oggi dal nord si può segnalare alla ASL e verrà contattato per imporre quarantena per lui ed i suoi parenti…Questo è il numero 800713931. Facciamolo!”.

IL CORAGGIO DI CHI RESTA

In tanti sono scappati dalle zone rosse, ma tanti altri hanno capito che bisognava fare uno sforzo per il bene di tutti. Tanti sono rimasti al nord. Tanti sono lì, chiusi in casa, magari con pochi soldi e in quarantena. È gente dal forte senso civico, razionale e capace di informarsi nel modo più giusto. “Non vengo a Lecce da più di un mese, per proteggere i miei nonni malati e mia madre – spiega Sara, una psicologa e psicoterapeuta che lavora in Lombardia – Le difficoltà sono tante, non è facile coordinare da qui l’assistenza ai miei cari. Inoltre, qui si vive barricati: il clima è brutto, ma dobbiamo resistere”.

“Un pensiero oggi è doveroso porgerlo a chi come me è in una “zona” rossa – spiega un salentino bloccato al nord – L’istinto di papà mi dice di portare i miei figli al sicuro, ma la razionalità mi dice di rimanere dove sono per tutelare la vita altrui…

Leggevo questa notte, dopo la firma ufficiale dell’assegnazione delle varie zone rosse, che il governatore pugliese diceva ‘so come vi sentite ma non tornate a casa’.

Penso che lui non sappia come ci sentiamo perché io i figli li ho qui e lui forse no….

Comunque consiglio a chi come me di rimanere nella terra dove siamo stati accolti e dove stiamo costruendo un futuro per noi e i nostri figli, perché qui c’è la santità migliore d’Italia e dove potremmo essere curati al meglio. Scusatemi ma era doveroso…

In bocca al lupo!”.