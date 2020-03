LECCE – Gaetano Messuti, leader di Sentire Civico è responsabile dei movimenti civici per Forza Italia, propone di unire le forze per agire contro il covid-19 partendo dagli asintomatici: “Bravi i Medici, bravi gli infermieri, i farmacisti, le forze dell’ordine … tutte… ed ancora gli insegnanti, i commessi dei supermercati! Bravissima quell’Italia che funge da locomotiva di un paese che va a rilento ma che non si vuole fermare. Ed allora mi chiedo perché non approfittare del fatto che in Puglia il contagio va a rilento e realizzare un censimento reale e non presuntivo dei possibili contagiati, mediante l’unica metodica che attualmente possa dare certezza dell’avvenuto contatto col virus, proprio per impedire che il tasso di mortalità non cresca come purtroppo accade in altre regioni? Non sarebbe questo un esperimento per acclarare un sub-regionalismo ma un progetto per salvare vite rispetto a scelte nazionali che appaiono evidentemente confuse. Guida ed esempio, sia quanto accaduto in Veneto, dove con tre riproposizioni del tamponamento, in meno di una settimana si è commutata la zona da rossa a zona a contagio zero. Oggi è necessario che Emiliano prenda una posizione netta, avviando un’azione di campionamento su tutti i cittadini pugliesi, collaborando con i Sindaci espressioni massime del potere sanitario sul territorio amministrato e con le Asl.

Medici ed immunologi tra i quali il Dott Minelli, spingono ad un approccio dinamico dell’isolamento del contagio, prescrutando anche tutti i soggetti asintomatici. Queste sono le ore nelle quali la politica Regionale deve dimostrare i muscoli e non rimanere inerme difronte alle scelte del Governo centrale.

Sia sentinella di questo progetto anche l’informazione, capace di riscaldare i cuori di chi è chiamato a fare delle scelte che potrebbero nella realtà mutare il corso del nostro destino.

La Puglia si dimostri attenta ed autonoma nella gestione della pandemia e avvi il controllo tramite tampone per tutti i cittadini!”.