LECCE – Il primo decesso nel Salento con il nuovo coronavirus riguarda una 86 enne. Il 27 febbraio la signora di Copertino ha fatto una visita e un’infiltrazione per la terapia del dolore, ma il medico che gliel’ha praticata aveva contratto il covid-19 e non lo sapeva. Il 5 marzo i parenti vengono a sapere che l’anestesista era ammalato. Tutta la famiglia della signora si è allarmata. Il giorno dopo la signora aveva la febbre (37): viene allertato il medico curante che va a casa a visitarla.

“Il medico di famiglia non ritiene opportuno attivare il protocollo – spiega un parente – Ma noi abbiamo chiamato lo stesso l’Asl per attivare la segnalazione. Alle 11 del 6 marzo mia nonna accusa un’insufficienza respiratoria (il medico era andato via due ore prima).

La signora viveva sola ed era molto in salute. Se non si trova in quel momento l’altra nipote, mia nonna sarebbe morta e nessuno avrebbe saputo che era affetta da covid-19. Quel giorno interviene il 118 e la rianimano”. L’86 enne viene ricoverata nel reparto infettivo dove il tampone risulta positivo. Tutti i parenti ora sono in quarantena. I nipoti sono sicuri che la nonna era in salute. La donna muore questa notte alle 3 da sola, perché tutti i parenti si sono autosegnalati e sono in quarantena: niente funerali per loro, potranno visitare la defunta il 21 marzo. Perché non viene fatto il tampone ai parenti stretti? Agli asintomatici l’Asl evita di fare esami, a quanto pare: ci si limita a metterli in quarantena.

“La signora è transitata dal pre-triage di Copertino, non è stata ricoverata, come erroneamente si crede: aveva patologie nascoste respiratorie e cardiache che avevano già messo la sua esistenza in pericolo” – ci ha spiegato il presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi. La donna si è spenta in mattinata al Vito Fazzi di Lecce. Intanto per quanto riguarda la notizia dei test per il covid-19, che sarebbero bloccati per mancanza dei kit, il presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi, spiega che non c’è mai stato un blocco: “C’è stato un momento di crisi, ma la scorta per i tamponi c’è. C’è sempre una scorta minima”.

Emiliano in diretta a Uno Mattina ha ricordato conto dei contagiati: “Abbiamo 56 casi positivi al COVID19 in Puglia. In questo momento Sanità pubblica e privata sono alleate. Abbiamo 15.000 dipendenti in meno nella Sanità rispetto all’Emilia Romagna che ha la stessa popolazione. Rischiamo di andare in tilt e non solo per il Coronavirus”. Intanto, i tamponi non si fanno più sui soggetti sintomatici e nemmeno su chi ha avuto contatti non stretti con il contagiato: si fanno solo su chi manifesta sintomi importanti. Insomma, il metodo è quello tedesco ormai, altrimenti i numeri sarebbero molto diversi. Si mettono in quarantena i sospettati, secondo le indiscrezioni che circolano, e se restano senza febbre e sintomi importanti tutto finisce lì.