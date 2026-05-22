“La riforma della Corte dei Conti e della responsabilità amministrativa”. OGGI il convegno al TAR Lecce

Si svolgerà oggi (VENERDI’ 22 MAGGIO) alle ore 15,30 presso la sede del TAR di Lecce un convegno organizzato dalla Camera Amministrativa Salentina, con il patrocinio del Comune di Lecce, della Provincia di Lecce e dell’Ordine degli Ingegneri, sulla riforma della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa dopo la Legge n. 1/2026, che si rivolge non solo agli Avvocati, ma altresì agli amministratori e ai funzionari degli Enti locali.

Parteciperanno l’avv. Luigi Quinto, Presidente della Camera Amministrativa, la dott.ssa Donatella Palumbo, Magistrato della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, il Prof. Avv. Francesco Tuccari, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università del Salento e il dott. dott. Giovanni Natali, Magistrato della Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per la Puglia.

Le relazioni verteranno sulle principali modifiche introdotte dalla legge di riforma della Corte dei Conti, con un particolare focus sulla riconfigurazione del potere riduttivo, sulla funzione consultiva e sulle implicazioni in materia di contratti pubblici. Saranno altresì approfonditi i profili della responsabilità contabile degli amministratori e dei funzionari pubblici in tema di appalti e, più in generale, nell’esercizio dell’azione amministrativa.

Continuano le iniziative di approfondimento e formazione della Camera Amministrativa – ha dichiarato il Presidente Luigi Quinto – a conferma dell’impegno dell’associazione degli amministrativisti salentini per un aggiornamento continuo rivolto non solo ai giuristi ma aperto al confronto con gli amministratori, i tecnici e, più in generale, con tutti coloro che a vario titolo concorrono al funzionamento dell’amministrazione.