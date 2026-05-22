Azione Universitaria, buona affermazione nei consigli didattici per le elezioni universitarie per l’ateneo salentino

Azione Universitaria Lecce cresce in tutto l’Ateneo: “La destra universitaria è oggi una realtà radicata e in continua espansione”

Azione Universitaria Lecce conferma la propria crescita all’interno dell’Università del Salento, affermandosi sempre di più come punto di riferimento della destra universitaria nel territorio salentino.

“Quello raggiunto da Azione Universitaria è un risultato clamoroso, che certifica una crescita politica e organizzativa straordinaria”, dichiara Mattia Gallotta, presidente di Azione Universitaria Lecce. “Nel 2024, con un’affluenza del 25%, avevamo raccolto circa 190 voti. Quest’anno, nonostante un’affluenza inferiore al 16%, siamo arrivati a quasi 440 voti. Un dato incredibile, che dimostra quanto il nostro messaggio politico stia attecchendo sempre di più tra gli studenti”.

Azione Universitaria sottolinea in particolare i risultati ottenuti nei diversi dipartimenti dell’Ateneo, che testimoniano una presenza ormai strutturata e capillare della destra universitaria all’interno dell’Università del Salento.

“Essere la prima lista a Scienze Politiche e a Chimica rappresenta per noi motivo di enorme orgoglio”, prosegue Gallotta. “In entrambi i corsi abbiamo eletto anche il Consigliere degli Studenti, unico rappresentante previsto per corso di laurea. È la dimostrazione che sempre più studenti scelgono una rappresentanza identitaria, concreta e lontana dalle logiche della sinistra universitaria”.

Gli eletti di Azione Universitaria sono stati quantomeno settuplicati rispetto alla precedente tornata elettorale: confermato il rappresentante a Scienze Giuridiche, mentre il movimento passa da zero a due eletti a Scienze Umane e Sociali, da zero a due a Ingegneria, da zero a cinque a Economia e da zero a due al DiSTeBA. Eletti inoltre rappresentanti nei consigli didattici di Giurisprudenza, Scienze Chimiche, Scienze Politiche, Economia Aziendale ed Economia e Finanza.

“La crescita di Azione Universitaria non nasce per caso”, conclude Gallotta. “Nasce dalla presenza quotidiana tra gli studenti, dall’impegno costante e da una visione chiara dell’università e della società. Oggi la destra universitaria a Lecce è una realtà forte, credibile e in continua espansione”.