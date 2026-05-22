Pala e Lisi: “Tutti uniti per il Lecce, vestiamo la città di giallorosso. Maxi schermo in piazza per l’ultima sfida salvezza”

In occasione dell’ultima e decisiva giornata del campionato di Serie A, che vedrà l’US Lecce impegnato nella fondamentale lotta per la salvezza, Giorgio Pala (portavoce Grande Lecce), l’on.Ugo Lisi (Tutta Lecce) chiedono all’amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per l’installazione di un maxi schermo in città, individuando come possibili location Piazza Sant’Oronzo o Piazza Mazzini.

“Lo stadio sarà completamente sold out e migliaia di tifosi non avranno la possibilità di assistere dal vivo a una partita che rappresenta molto più di un evento sportivo: è una battaglia identitaria che coinvolge un intero popolo. Per questo riteniamo giusto creare uno spazio pubblico di aggregazione, partecipazione e sostegno alla squadra, permettendo a famiglie, giovani e tifosi di vivere insieme questi novanta minuti che possono entrare nella storia del calcio leccese – dichiarano Giorgio Pala, leader dell’intergruppo consiliare Grande Lecce, e l’onorevole Ugo Lisi – Il Lecce non appartiene soltanto ai tifosi presenti allo stadio, ma a tutta la comunità salentina. In momenti come questo serve unità, orgoglio e senso di appartenenza. Chiediamo dunque ai cittadini, ai commercianti e alle associazioni di addobbare balconi, finestre, attività commerciali e strade con bandiere, sciarpe e colori giallorossi, trasformando Lecce in una grande curva a cielo aperto. Dobbiamo far sentire alla squadra il calore di una città intera. Inutile sottolineare le ricadute economiche e turistiche di una permanenza in Serie A per la quinta stagione consecutiva: un lustro per tutta Lecce. Ognuno faccia la propria parte: il Salento deve stringersi attorno ai nostri ragazzi con passione, correttezza e amore per questa maglia”.