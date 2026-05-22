Verso Lecce – Genoa: giallorossi con le ali rattoppate. Grifone senza alcuni titolari

Per il Lecce si sta avvicinando il momento della verità. Domenica sera alle 20.45 i giallorossi ospiteranno il Genoa in un Via del Mare sold out, in occasione dell’ultima giornata del campionato di serie A Enilive che potrebbe riscrivere la storia dell’Unione Sportiva Lecce. Contemporaneamente la Cremonese dell’ex Giampaolo affronterà in casa il Como nell’ultimo atto di un braccio di ferro tra giallorossi e grigiorossi che si è protratto sino agli ultimi 90 minuti di fuoco di un campionato esaltante. La squadra di mister Di Francesco prosegue gli allenamenti con alcuni dubbi da sciogliere sulla formazione. Ieri pomeriggio i giallorossi hanno svolto una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano agli ordini del tecnico pescarese. Berisha, Sottil, Banda e Pierotti hanno svolto un lavoro differenziato, mentre Ramadani si è allenato parzialmente in gruppo. Di Francesco spera di recuperare Banda e Pierotti per la sfida dell’anno e riproporre l’11 iniziale schierato a Reggio Emilia. L’ala dello Zambia e l’argentino sono usciti malconci durante la gara contro il Sassuolo, ma proveranno a stringere i denti per la partita più importante della stagione. La preparazione al match di domenica con il Genoa proseguirà questa mattina a Martignano.

Il Grifone di mister De Rossi dovrà fare a meno dello squalificato Vitinha e di Messias. In casa Genoa sono da valutare le condizioni di Ostigard, difensore che in questa stagione ha spostato gli equilibri nella squadra di De Rossi. L’allenatore romano potrebbe tenere a riposo anche Maxwell Cornet e Brooke Norton-Cuffy, le cui condizioni sono ancora da valutare. L’ultima volta che il Lecce ha battuto il Genoa risale al 22 settembre 2023, quando i giallorossi si imposero per 1-0 con gol di Rémi Oudin. Quello di quasi 3 anni fa è stato l’unico successo dei salentini nelle ultime 17 sfide contro i liguri. La gara sarà arbitrata dal signor Daniele Doveri. Gli assistenti saranno Giorgio Peretti e Vito Mastrodonato, quarto uomo Giuseppe Mucera, Var Paolo Mazzoleni e Avar Giacomo Paganessi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco.

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Frendrup, Amorim, Malinovskyi; Baldanzi; Ekhator, Colombo. All. De Rossi.