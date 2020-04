ROMA – I segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti: le misure di contenimento stanno funzionando: la conferenza stampa del capo del governo italiano parte con questa buona notizia. Ma poi c’è quella brutta: scordiamoci tutte le feste che ci saranno, compreso il Primo Maggio. Conte spiega che l’Italia in questo momento è un esempio è non si possono vanificare gli sforzi compiuti fino ad oggi. “Dobbiamo continuare a mantenere alta la soglia dell’attenzione fino al Primo Maggio, la festa del Lavoro. L’auspicio è di ripartire dopo il 3 maggio gradualmente”. Le misure di contenimento del virus restano fino a maggio, dunque, anche se il premier chiarisce che ogni decisione si baserà sui dati e sulle decisioni del Comitato Scientifico: se la curva scende le misure saranno allentate.

C’è, però, l’intenzione del governo di riaprire gradualmente: “Dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali – ripete come un mantra Giuseppe Conte – Mettiamo la salute al primo posto, ma ponderiamo tutti gli interessi in campo: puntiamo ad allentare le misure per le attività produttive nel più breve tempo possibile”. Il premier promette in diretta streaming che se prima del 3 maggio si presenteranno condizioni favorevoli si potrebbe sperare in un’apertura anticipata. Intanto il 14 aprile riaprono cartolerie, cartolibrerie, negozi per neonati, silvicoltura e attività forestali (ci pensa di aprire anche qualche altra attività). La fase due è già cominciata, quella di convivenza con il SARS-CoV-2: siamo pronti a convivere con il virus facendo riaprire tutte le attività produttive con un protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dei nuovi protocollo e delle nuove norme si occuperanno sociologi, psicologi, esperti di sicurezza sul lavoro, che lavoreranno con il comitato scientifico per cambiare i modelli organizzativi nel mondo del lavoro in funzione di una maggiore sicurezza. Il gruppo è presieduto da Vittorio Colao. Si parte, dunque, con nuove norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: i responsabili delle aziende dovranno approfittarne di questo momento di stop per sanificate gli ambienti di lavoro e renderli più sicuri, con le distanze di sicurezza necessaria. Il gruppo di esperti aiuterà il governo a rimettere in piedi il mondo del lavoro, ma anche quello del turismo, ha chiarito Giuseppe Conte: cambieranno i modelli di organizzazione di vita sociale e lavorativa. Il premier al margine della conferenza chiede scusa se le risorse non sono ancora arrivate ai cittadini, come avevano pensato i governanti quando hanno scritto la legge e si impegna ad accelerare le procedure.



LA DIATRIBA EUROPEA

Sul mes Conte parla di un primo passo, ma non rinuncia all’idea di un fondo e degli eurobond, “perché bisogna adottare un’economia di guerra”. “Se arriveremo tardi non basterà nessuna somma” – avverte il premier. Insomma, l’Europa deve svegliarsi perché il coronavirus, prima o poi, devasterà le economie di tutti gli Stati. Poi la precisazione: “Il mes esiste dal 2012 com’è stato falsamente dichiarato da Salvini e Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: se ha qualcosa da fare, lo fa sapere agli italiani. L’Eurogruppo ha lavorato su una linea di credito nuova rispetto a quelle esistenti. L’Italia non ha firmato l’accordo sul mes, perché non ne ha bisogno: è un inadatto. Non è adeguato a questa emergenza”.