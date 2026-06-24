Miss Italia, premiate Miss Surbo e Miss Centro Commerciale Mongolfiera Lecce

1 of 4

È ripartito con grande entusiasmo dal Salento il tour di Miss Italia nella nostra regione. La prima tappa pugliese del 2026 dello storico concorso che unisce bellezza, eleganza, talento ed emozioni si è tenuta domenica 21 giugno nell’area parcheggio del Centro Commerciale Mongolfiera Lecce. A curarne l’organizzazione è stata la Carmen Martorana Eventi, agenzia esclusivista di Miss Italia per Puglia e Basilicata, assieme all’Ufficio Moda Italia e con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Surbo. Madrina della serata, condotta dall’attore e presentatore Christian Binetti, è stata Katia Buchicchio, Miss Italia in carica. La giuria presieduta dall’imprenditrice Giovanna de Cillis è stata chiamata ad esprimersi sulle tante aspiranti miss, il cui hair style è stato curato da Tristano Leo Unisex Haircare di Lecce per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Elette: Miss Surbo Swami Raffaeli, 21enne di Brindisi, studentessa di moda e design, e Miss Centro Commerciale Mongolfiera Lecce Mariachiara Sfregola, 18enne di Barletta, diplomanda in economia, finanza e marketing. Miss Givova è Giada Serio, 22enne di San Pietro Vernotico, studentessa di Lingue; Miss Framesi è Miriam Vestito, 20enne barlettana, studentessa di Odontoiatria e ballerina. Quarta classificata Serena Binetti, 18enne di Conversano, studentessa di un istituto ad indirizzo economico-sociale; quinta Marta Esposito, 26enne di Sanarica, finanziera del servizio navale; sesta Dafne Cutugno, 19enne di Mesagne, studentessa di Scienze Infermieristiche e praticante di taekwondo. Accedono alle finali regionali anche Maria Luisa Fiore, 19enne di Leverano, Alessia Mercadante, 19enne di Massafra, Zaira Lillo, 18enne di Santeramo in Colle, Adriana Prato, 25enne di Squinzano. Premiata come Miss Mascotte Lorena Anselmi, 17enne di Molfetta, studentessa del liceo delle scienze umane. Ospiti dell’evento, raccontato anche dalle telecamere di Antenna Sud e dagli speaker di Radio Selene, sono state la vibrante voce della cantante Elena Cappiello e la comicità pugliese di Lilia Pierno, attrice in giro per teatri e piazze, apparsa nei film “Quo vado?” e “Sei mai stata sulla luna?” di Checco Zalone e Paolo Genovese.