Lo stesso amore, sotto lo stesso sole

di Vincenzo Candido Renna

C’è una strofa di una canzone americana che da qualche anno attraversa il mondo come un vento che non conosce frontiere:

Strip away the fear, underneath it’s all the same love.

Togli via la paura, sotto c’è lo stesso amore.

Macklemore l’ha scritta nel 2012, ma sembra appartenere a ogni tempo. Anche a una sera di giugno nel Salento, il 18 giugno 2026, quando Francesca Cavallo e Marlen Cirignaco si sono unite civilmente in una masseria di Botrugno, sotto un cielo così vasto da sembrare capace di contenere ogni storia umana.

Prima ancora di parlare di loro, viene da pensare al luogo. Il Salento non è soltanto una geografia: è una forma dello sguardo. Vittorio Bodini, il poeta che più di ogni altro ne ha raccontato l’anima, scriveva di questa terra come di una fusione con il paesaggio stesso, fino a diventare ulivo, ruota di carro, siepe di fichi d’India. Qui le cose non vengono catalogate: convivono.

Basta osservare i muretti a secco. Pietre diverse, raccolte da campi diversi, che si sostengono senza cemento. Non perché siano uguali, ma perché ciascuna trova il proprio posto accanto all’altra. Da secoli reggono il vento, la pioggia e il sole con una semplicità che assomiglia a una lezione.

Anche gli ulivi millenari sembrano conoscere questa legge silenziosa. Non giudicano chi passa sotto la loro ombra. Il mare non distingue. Il vento non domanda spiegazioni. In questo paesaggio antico e paziente si è celebrato un rito d’amore.

Francesca Cavallo è nata a Taranto ed è cresciuta a Lizzano. Dopo gli studi di regia alla Paolo Grassi di Milano, ha attraversato oceani e culture fino a diventare una delle autrici italiane più conosciute al mondo grazie a *Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli*, tradotto in oltre cinquanta lingue e letto da milioni di giovani lettrici. Marlen Cirignaco, originaria di Nardò, è stata campionessa di kickboxing e atleta della nazionale italiana. Due percorsi diversi, uno affidato alle parole e l’altro al corpo, entrambi costruiti con disciplina, coraggio e determinazione.

Sono tornate nella loro terra per dirsi sì. Hanno scelto una masseria, la pizzica salentina per aprire la festa e una celebrazione religiosa accanto al rito civile. Hanno voluto ascoltare il Libro della Genesi, un Salmo e il Vangelo di Giovanni. Perché, come ha spiegato Francesca Cavallo, la fede faceva parte della loro storia e non desideravano rinunciarvi.

In quella scelta c’è qualcosa che supera la dimensione privata. C’è l’idea che appartenenza e autenticità non siano in conflitto. «Noi siamo una continuazione imprevista, ma possibile delle nostre rispettive linee familiari», ha detto la scrittrice. Una frase che contiene insieme memoria e futuro.

La canzone di Macklemore, a un certo punto, osserva:

> *God loves all (his children) somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago.*

È un verso che interroga credenti e non credenti. Papa Francesco, in anni non sempre semplici per la Chiesa, ha provato più volte a rispondere con parole di accoglienza. Rimane impressa quella domanda pronunciata nel 2013: «Chi sono io per giudicare?». Più che una posizione teologica, sembrava un invito alla misura e all’umiltà.

Francesca e Marlen hanno voluto pregare nel giorno della loro unione. Hanno scelto il Vangelo che parla dell’amore come via per conoscere Dio. Non una provocazione, ma un gesto di appartenenza. La fede, quando è autentica, continua a cercare luce anche dentro le contraddizioni.

Forse è bello che una sia scrittrice e l’altra atleta. Una costruisce mondi con le parole, l’altra con la disciplina del corpo. Due linguaggi differenti per raccontare la stessa cosa. Elsa Morante sapeva che l’amore non possiede una forma unica: prende la forma delle persone che lo vivono. Ha il colore dei luoghi, la temperatura della luce, il paesaggio che lo accompagna.

Quella luce, il 18 giugno, cadeva sui muri chiari della masseria, sulle famiglie arrivate da lontano, sulle mani che si cercavano. Una luce che non separa, ma rende visibile.

Nel finale della canzone, Macklemore canta:

> *No law is gonna change us, we have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one.*

Le leggi sono necessarie. Le unioni civili hanno garantito dal 2016 diritti e riconoscimento a molte coppie. Ma le leggi, da sole, non modificano lo sguardo delle persone. A cambiare i cuori sono le storie, gli incontri, gli esempi vissuti alla luce del sole.

Marlen Cirignaco lo ha riassunto con parole semplicissime: «Volevo una famiglia mia, e oggi quella famiglia esiste». È difficile aggiungere altro.

Quando una festa finisce in Salento, la notte conserva qualcosa di sospeso. Arriva l’odore del mare mescolato a quello degli ulivi. La luna sale lenta sopra la pietra chiara e osserva, come ha osservato generazioni di partenze e ritorni.

Francesca e Marlen sono tornate a Roma, ma il Salento continua a viaggiare con loro, come una radice che non trattiene e non pesa. Quella sera, a Botrugno, qualcosa ha trovato il proprio posto senza forzature, come accade alle pietre di un muretto a secco quando si incontrano nella forma giusta.

*Strip away the fear.*

Togli via la paura.

Sotto, c’è lo stesso amore.