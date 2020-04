MAGLIE – Il sindaco Ernesto Toma, come tanti sindaci salentini, non gradisce la centralizzazione dei dati nella Prefettura di Bari e la mancanza di coinvolgimento che sta caratterizzando l’emergenza covid-19.

Una profonda amarezza a nome di numerosi sindaci pugliesi è quella che il primo cittadino di Maglie, Ernesto Toma, prova: “Perché questa terribile emergenza che sta interessando l’intero pianeta, in Puglia si sarebbe potuta gestire meglio se ci fosse stata una maggiore sinergia fra le ASL (e quindi la Regione Puglia) e i Comuni”.

“In questo caso, inspiegabilmente, i Sindaci – sostiene Toma – sono stati ignorati completamente, anzi messi nelle condizioni di non organizzare neppure i servizi fondamentali per i propri cittadini.

Perché se è giusto che le ASL svolgano, in questa fase di emergenza, un ruolo sanitario fondamentale è pur vero che se avessero fornito i dati epidemiologici ai territori sia alle Forze dell’ordine sia ai Comuni, per tempo, ci si sarebbe organizzati meglio per effettuare controlli e organizzazione dei servizi fondamentali che devono essere fruibili anche dai contagiati in quarantena. Invece, è accaduto che i sindaci davvero come ‘contrabbandieri’ (termine usato proprio dal presidente Emiliano per se stesso) hanno dovuto cercare di sapere i contagiati e morti nel proprio Comune per Coronavirus di nascosto! E francamente lo ritengo assurdo!”.

“Eppure – continua Toma – che questa circolarità di informazioni fosse assolutamente indispensabile lo dimostra anche il fatto che la Protezione civile nazionale per ben due volte (il 16 e il 19 marzo scorsi), a firma di Borrelli, ha espressamente chiesto ai Presidenti delle Regioni di condividere nella totale riservatezza i dati tra ASL e Comuni. Francamente è davvero difficile capire i motivi per i quali il presidente Emiliano avrebbe suggerito/ordinato alle Asl di non condividere i dati dei contagiati e morti con i sindaci.

Un caso per tutti può rendere l’idea del mio pensiero: l’unico deceduto nel mio comune per questo maledetto virus la Asl me lo riporta in quarantena. Questioni di privacy? Ma è indubbio che i primi cittadini sono ben consci di gestire dati sensibili, ma indispensabili per poter garantire non solo i controlli dei positivi in quarantena, ma per poter garantire a questi tutti i supporti socio-assistenziali-economici dei quali hanno bisogno”.

Per questo il sindaco di Maglie auspica e chiede alla Regione Puglia di procedere subito “all’attribuzione ai Centri Operativi Comunali (COC), attivati dai Comuni per l’emergenza COVID-19, di tutte le risorse necessarie (economiche prima di tutto) alle operazioni di contenimento del contagio e supporto alla popolazione. Il mancato decentramento delle risorse, oltre ad essere contrario a quanto previsto dalle leggi e normative nazionali e regionali ed alle disposizioni del Commissario per l’Emergenza, determina implicitamente il rischio di una maggiore diffusione del contagio e mette a repentaglio la salute di tutti coloro che a vario titolo operano nei COC: Polizie Locali, Volontari, Croce Rossa e sono coordinati da noi sindaci”. Sarebbe utile, tra l’altro, far fare un pre screening a tutti coloro che oggi continuano ad esercitare la propria attività e sono più esposti di altri come i medici, la polizia locale, la protezione civile i dipendenti comunali e tutti gli altri operatori comunali.