SQUINZANO – Le “sentinelle del territorio”, tanto esaltate dal premier Conte, sono state in molti casi ignorate dalle autorità sanitarie. La comunicazione centralizzata ha creato molti black-out. Tanti primi cittadini si sono sfogati dietro le quinte con i giornalisti per i tamponi fatti in ritardo, le liste delle quarantene consegnate quando erano già finite e la difficoltà di combattere le fake news circolanti nei paesi senza un’informazione trasparente, che poteva essere fatta tutelando ugualmente la privacy. I sindaci di tutta la Puglia hanno scritto lettere a Emiliano per chiedere informazioni più rapide e per essere coinvolti, ma la risposta è stata quella di chiedere a tutti di fare silenzio. Anche il sindaco Gianni Marra, alla guida di una delle comunità più popolose del nord Salento, la città di Squinzano, chiede un ruolo diverso per le “sentinelle del territorio”. “I sindaci devono essere immediatamente coinvolti nell’organizzazione del ‘sistema sanita’ messo in piedi per far fronte all’emergenza coronavirus –

spiega il primi cittadino squinzanese – Il mio è un appello disperato perché la situazione rischia di degenerare. Con spirito costruttivo faccio questo comunicato: comprendo che il momento è particolarmente difficile e complicato, ma non coinvolgere i sindaci, che sono gli unici a conoscere bene la realtà locale, è un errore gravissimo. Errore già fatto in passato, quando dovevano essere gli stessi Sindaci a registrare il ritorno dal nord dei cittadini, studenti e lavoratori, che tornavano nelle proprie città. Io stesso avevo iniziato a registrare questi dati nel mio Comune, tanti erano i cittadini che arrivati in città, dopo un mio appello, erano venuti in municipio ad autodenunciarsi. Poi è intervenuta la Regione, in nome della conformità dei comportamenti, ed ha delegato l’Asl e i poveri medici di famiglia, già oberati di incombenze, per la registrazione di quei dati.

Sappiamo poi cosa è successo: la situazione è sfuggita di mano a tutti ,poiché molte persone che tornavano dal nord non sono state sorvegliate e non hanno fatto la quarantena. Ancora oggi ai Sindaci arrivano comunicazioni di quarantene già terminate, per cui non sono state oggetto di sorveglianza; per non parlare dei contagiati, dei quali si ha conoscenza solo dopo indagine del sindaco che si deve trasformare per l’occasione anche in 007.

Voglio essere costruttivo, anzi, ringrazio i vertici amministrativi della Asl per la loro preziosa collaborazione che ,purtroppo,non basta ad arginare l’avanzata del nemico invisibile. Non c’è bisogno di legislazione particolare, come sostiene Emilano, basta solo un po’ di buon senso e razionalità’. I sindaci non possono essere solo il parafulmine della rabbia della gente che ormai è disperata: i sindaci devono essere nelle condizioni di rappresentare le vere ‘sentinelle dei territori’, fermo restando che la normativa in vigore sin dal 1990 riconosce il sindaco quale autorità sanitaria locale”.