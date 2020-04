LECCE – Anche a Pasquetta le polemiche a Palazzo Carafa imperversano, persino su post che riguardano un pensiero del sindaco Carlo Salvemini.

“Mi sono svegliato con questo pensiero stamattina – scrive il primo cittadino di Lecce – Da oltre un mese #restiamoacasa. Siamo ancora in piedi, seppur fiaccati, mostrando una capacità di resistenza e disciplina encomiabili. Questo non deve distrarci dal considerare quanto sia pesante questa situazione, per tutti. Quanto sia progressivamente insostenibile, per tantissimi. Senza poter lavorare, senza risparmi cui attingere, senza tablet o pc ma solo con un cellulare, senza un sostegno pubblico, senza wi fi a casa, senza videochiamate, senza netlfix o sky o altre piattaforme streaming, senza libri da leggere, senza terrazze e giardini e balconi, senza parenti cui ricorrere per emergenze. Senza sapere se quello che hanno – un negozio, un impiego, uno studio, un’occupazione senza tutele- resisterà alla tempesta.

Per tutti loro uscire da casa è come garantirsi un’ora d’aria quando si è reclusi: pensiamoci prima di additarli immediatamente come scellerati.

L’orgoglio e la fiducia per questa prova di resistenza civile poggia sulla loro straordinaria capacità di fare la propria parte in condizioni difficilissime. È a tutti loro che dobbiamo pensare quando ribadiamo “#andratuttobene”, perché ogni giorno prendono atto del contrario. È da tutti loro che dobbiamo ripartire quando evochiamo la fase 2, perché sono i più colpiti da questa emergenza. Non sarà semplice, lo sappiamo. ma sarà ineludibile. Per una ragione di giustizia sociale, per un motivo di gratitudine, per un senso di comunità. Andiamo avanti, uniti.

Un post che esprime empatia con chi non può vivere la clausura con leggerezza, come tanti altri fortunati, che però fa indignare il centrodestra. “Contro gli scellerati tolleranza zero – tuona Saverio Congedo –

Sono meravigliato dalle parole del Sindaco Salvemini che dal suo profilo Facebook ci fa sapere di essersi svegliato questa mattina con il pensiero rivolto a coloro che violano le regole per l’emergenza coronavirus e che per questo sono ingiustamente additati come ‘scellerati’ in quanto per loro ‘uscire da casa è come garantirsi un’ora d’aria’. Non sono d’accordo, la penso esattamente al contrario: tolleranza zero per chi non rispetta le regole, per chi mette a repentaglio la salute dei cittadini a cominciare da quella dei suoi familiari, dei suoi amici, dei suoi vicini. Come sostenuto da tutti gli esperti, il distanziamento sociale è il principale strumento di prevenzione e controllo per bloccare l’avanzata del virus. Il principio è molto chiaro, la battaglia si vince se riusciamo a fare terra bruciata attorno a questo nemico invisibile e spietato. Nel Sud e quindi anche in Puglia e nel Salento, il contagio è stato più contenuto grazie anche alla tempestività nell’applicazione delle misure di prevenzione e all’esperienze maturate nelle regioni del Nord. Non oso nemmeno immaginare cosa sarebbe accaduto in Puglia se avessimo dovuto fronteggiare le situazioni drammatiche di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che quantomeno hanno potuto contare su un sistema sanitario fra i migliori d’Europa. Dobbiamo ringraziare la generosità e la professionalità di medici, infermieri, operatori sanitari se nonostante carenze e inadeguatezze, il nostro sistema è nelle condizioni di fronteggiare l’emergenza.

Sono convinto al pari del sindaco Salvemini, che la situazione sia ‘pesante e progressivamente insostenibile’ per tanti cittadini costretti a casa. Così come, aggiungo, non può sfuggire la gravità della condizione già difficile delle partite IVA (imprenditori, professionisti, commerciati, ristoratori, baristi, albergatori, artigiani, agricoltori, solo per citare alcune categorie) alle prese con una perdita di reddito che non si sa se e quando potranno recuperare. Stesso discorso vale per i dipendenti preoccupati per il posto di lavoro o per i precari senza paracadute degli ammortizzatori sociali, per non parlare di chi sbarcava il lunario con la ‘giornata’ e che ora non è nelle condizioni di fare la spesa. L’elenco della disperazione è lungo e potrebbe continuare.

La speranza per tutti è di tornare quanto prima alla ‘normalità’ vincendo questa guerra che si combatte stando a casa a lavorare in smart-working, a studiare a distanza, a guardare la Tv, a leggere un libro, ad ascoltare musica. Ecco perché da un Sindaco mi sarei aspettato un invito al rigore, alla responsabilità, al rispetto di regole e prescrizioni soprattutto adesso che si inizia a intravedere all’orizzonte la possibilità di uscire con prudenza dal tunnel. Invece, dalle parole del sindaco Salvemini emerge un atteggiamento di tolleranza e comprensione per chi trasgredisce infischiandosene dei rischi provocati a sé e agli altri. Mi spiace sindaco Salvemini, spero di aver male interpretato le sue parole, ma se così non fosse, l’unica scelleratezza la vedo nel suo post. Dal canto mio, sento di incoraggiare le Forze di Polizia nazionale e locale a proseguire con determinazione l’encomiabile lavoro al servizio della nostra sicurezza. Andiamo avanti uniti, ma restando a casa finché ce ne sarà bisogno”.