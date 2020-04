LECCE – Il sud ha combattuto la povertà grazie al turismo: nel Salento migliaia di famiglie hanno convertito le case in B&B e hanno resistito alla crisi. Alberghi, aziende di servizi e di trasporto, operatori turistici e tanto altro sono fioriti portando tanta ricchezza al territorio. La pandemia rischia di cancellare tutto e di farci ripartire da zero. Non c’è nulla di concreto per rimettere in piedi un settore che sta già perdendo tutto il flusso primaverile. L’assessore al Turismo della Regione Puglia vuole tentare di intercettare nuove risorse dichiarando lo stato di calamità: il covid-19, del resto, ha già fatto più danni di un terremoto. Ne parliamo con Marco Reggio, Presidente Assoturismo Confesercenti Lecce e imprenditore settore Turismo.

Presidente, quanto fattura il turismo in Puglia e a Lecce e quanto abbiamo già perso?

“Il turismo in Puglia impatta per 6,5 miliardi sui consumi finali (12,3% sui consumi totali): 9 miliardi in termini di valore aggiunto (13,6% del totale). 135.000 addetti (15,4% del totale) direttamente e indirettamente coinvolti nella filiera turistica formata da 52.000 imprese (il 38% del totale). Parliamo quindi di numeri importantissimi. Credo che a Lecce ormai sia già compromessa anche tutta la stagione estiva”.

È interessante l’idea di Loredana Capone, lo stato di calamità?

“Sì l’idea è interessante, l’assessore Capone è a conoscenza delle problematiche delle imprese del turismo. Ne abbiamo parlato lunedì mattina in una conference call in cui le abbiamo spiegato quali sono le criticità e le richieste. Bisogna fare presto, gli interventi servono ora, non domani! Il turismo non è fatto di improvvisazione: non puoi dal 3 maggio o chissà quando aprire la porta, accendere il pc o un bus e tornare a fatturare. Il turismo è fatto di programmazione, di accordi, di contatti che andranno rivisti e rivalutati per poter essere pronti, da qui ad un anno, in attesa che anche il resto del mondo sia pronto a ripartire. Guardi io ne ho vissute tante sciagure: dal crollo delle Torri Gemelle al vulcano islandese, dagli attentati terroristici in Europa alle guerre in mediorientale, dagli tsunami all’aviaria o alla mers: vicende che alle aziende che si occupano di servizi e di viaggi hanno creato non pochi danni economici. Non siamo mai stati considerati né mai abbiamo chiesto aiuti. Ora però è diverso: l’incognita sui tempi non ci concede di essere lasciati soli. Per noi è a tutti gli effetti uno stato di calamità al pari di altre categorie per cui questa espressione viene usata. Il turismo in Italia rappresenta il 13% del pil nazionale. Un giro d’affari di oltre 233 miliardi, più del settore automobilistico Il 15% dell’occupazione con circa 3,5 milioni di occupati”.

Che ne pensa delle misure di Conte? Cosa si può fare con quel prestito? Le imprese del turismo salentino ne usufruiranno?

“Le misure di Conte e del governo? Mi riserverò di chiamarla e farle sapere non appena mi capiterà di leggere qualcosa o qualche iniziativa rivolta a salvare il turismo. Perché, ad oggi, ad esclusione dell’introduzione del voucher, rimborso per evitare l’uscita di cassa che sarebbe stata impensabile, non ho letto nulla. Non so nemmeno se Franceschini è vivo (dal punto di vista dell’iniziativa politica, si intende)…ammesso che prima lo fosse…Io non l’ho sentito pronunciare una parola. Ma voglio illudermi che a differenza degli altri membri del governo, che vanno in giro in tutte le tv a sbandierare azioni e soluzioni, lui sia chiuso in ufficio a lavorare come un dannato per aiutare una delle industrie più importanti del paese”.

Quali sono le idee che propone la sua associazione per rimettere in piedi il turismo?

“Sicuramente io e gli altri imprenditori non vogliamo indebitarci (perché questo viene fuori dal decreto del governo, diciamoci la verità). Siamo forzatamente (ma giustamente) chiusi ma il nostro mancato lavoro e guadagno possono essere compensati ma da un bel prestito con interessi da restituire. Io lo trovo un insulto alla mia intelligenza e a quella di tutti i colleghi che con sacrificio hanno costruito importanti realtà è che magari i prestiti li hanno già contratti per conto proprio. L’unica vera soluzione sarebbe la creazione di un fondo di solidarietà per il settore del turismo. Liquidità a fondo perduto come avviene nella maggior parte dei paesi. È l’unica strada che possa permettere alle aziende di andare avanti, programmare in attesa che tutto questo sia solo un brutto ricordo. Annullare completamente tutte le tasse per il 2020. Le nostre aziende avranno fatturato zero quest’anno. La ritenuta d’acconto sugli affitti così come proposto non ha alcun senso perché i nostri bilanci saranno in negativo, meglio fare uno sgravio sui titolari dei locali commerciali che abbattono il canone di locazione.

Insomma, voi attendete ancora risposte concrete…

“Bisogna già pensare ad un piano di rilancio appena tutto questo sarà finito. Un programma di spot e comunicazione che sia veramente, per usare il termine del presidente del consiglio “una potenza di fuoco” sia per l’incoming che per outgoing. Vede la nostra terra dovrebbe e potrebbe vivere “esclusivamente” di turismo e di tutto quello che è il suo indotto e che gli orbita intorno. Vedere che chi è al governo non spende nemmeno 1 minuto sulle problematiche delle imprese del turismo, mi fa male. Mi fa male non aprire l’ufficio tutti i giorni, mi fa male non risolvere più i problemi dei miei clienti. Io e i mei colleghi vogliamo tornare quanto prima a fare questo, a far viaggiare le persone, ad accoglierle e fargli vivere le esperienze che si aspettano di vivere e di stupirle se possibile. Sì, perché noi sappiamo stupire e questo lo sanno tutti. Vorremmo noi per una volta essere stupiti da chi ci governa, almeno una volta. Speriamo che sia così. In caso contrario però non stupitevi voi se continuerete comunque a vederci ancora una volta ‘risorgere dalle ceneri’, anche se con molta più fatica. Lo abbiamo sempre fatto e sono sicuro che lo rifaremo ancora una volta”.