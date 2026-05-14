Violenza giovanile, richiesta audizione urgente in III e VI Commissione del Consiglio regionale della Puglia

“La violenza crescente tra i più giovani non può più essere affrontata come una semplice emergenza di ordine pubblico. È un disagio sociale, educativo e culturale che interpella tutti noi: istituzioni, famiglie, scuola e comunità”.

Con queste parole la consigliera regionale della Puglia Loredana Capone, componente della VI Commissione consiliare, annuncia la richiesta di convocazione urgente di un’audizione congiunta della III e della VI Commissione sul tema della sicurezza nelle città e degli atti di violenza compiuti da minori.

La richiesta è stata indirizzata ai presidenti delle Commissioni consiliari Felice Spaccavento e Annagrazia Angolano e coinvolge gli assessorati regionali competenti, gli Ordini professionali degli psicologi e degli assistenti sociali, il mondo della scuola, l’Ufficio scolastico regionale, i tribunali per i minorenni e le università pugliesi.

“Non possiamo limitarci a commentare i fatti più tragici quando accadono – dichiara Capone –. Nelle nostre città, nei quartieri, tra i ragazzi e le ragazze, esiste una rabbia profonda che spesso si trasforma in aggressività, violenza, sopraffazione. Episodi che riguardano Taranto, Lecce e tante altre realtà pugliesi e italiane ci impongono una riflessione seria e immediata”.

“La politica – aggiunge – ha il dovere di ascoltare questo disagio e costruire strumenti concreti di prevenzione. Inasprire le pene da solo non basta. Occorre invece un grande patto sociale tra famiglie, scuola e istituzioni, nel quale gli adulti tornino a dare il buon esempio, anche attraverso le parole e il rispetto dell’altro”.

L’obiettivo dell’audizione sarà quello di approfondire le cause sociali e culturali del fenomeno e definire ulteriori possibili azioni regionali di prevenzione, supporto educativo e contrasto alla marginalità giovanile, rafforzando e coordinando in maniera ancora più efficace le misure e gli strumenti che la Regione Puglia ha già messo in campo in questi anni.

“Non bisogna aspettare i casi estremi – conclude Capone – ma intervenire ai primi segnali di disagio. I nostri giovani ci stanno chiedendo aiuto e le istituzioni hanno il dovere di rispondere”.