TORRE PALI (Lecce) – Quel relitto è lì a mollo dallo scorso 25 gennaio, da quando si arenò con a bordo una decina di migranti egiziani, e da oltre due mesi e mezzo continua ad inquinare il cristallino mare antistante l’“Isola della Fanciulla” di Torre Pali, frazione di Salve.

Sebbene pochi giorni dopo il naufragio sia stata effettuata una profonda bonifica per evitare il disastro ambientale (furono recuperati dai serbatoi 42 quintali di gasolio nonché 700 litri di emulsione acqua-olii, tre batterie e due bombole di gas), quell’enorme rifiuto metallico – infatti – continua ad arrecare gravi danni all’ambiente, al fondale ed all’ecosistema marino, riversando residui di carburante contenuti nella sentina del peschereccio, idrocarburi nonché le sostanze tossiche contenute nelle vernici che lo ricoprono.

Se qualcuno si recasse sul posto (oltre a trovare sulla spiaggia ancora i vestiti, abbandonati dai migranti perché fradici) sentirebbe pure una forte puzza di gasolio. Il bando per la rimozione del relitto dell’Agenzia delle Dogane di Bari è stato già aggiudicato da una ditta salentina. La rimozione del peschereccio, però, non è semplice perché si trova in una zona con un basso fondale. Organizzarla richiede tempo e, complice anche la pandemia da Covid-19 scoppiata a fine febbraio, non è stata ancora effettuata.

Di certo quel relitto deve essere rimosso al più presto, perché anche così continua ad inquinare, giorno dopo giorno. Subito dopo il naufragio e la bonifica – ci fa sapere il sindaco di Salve Francesco Villanova – fu inviata una comunicazione al Prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta, per sollecitare gli organi preposti ed accelerare i tempi per sgomberare quel tratto di mare da quella presenza così ingombrante e nociva per la natura.

Trattandosi di un mezzo utilizzato per il trasporto di migranti, si è dovuto attendere il dissequestro da parte della magistratura, prima di avviare le procedure (a carico dello Stato) per la sua rimozione. Ed il bando, come detto, è stato aggiudicato da tempo, ma la barca è ancora a mollo e continua a devastare quello scorcio di Paradiso.

“I danni arrecati alla natura, nonostante sia stato evitato il disastro ambientale con la bonifica del grosso degli inquinati, continuano ad essere importantissimi – dichiara Maurizio Manna di Legambiente Puglia – perché ci sono a bordo residui di varia entità tra: vernici, trattamenti di fondo, idrocarburi, e potenziali residui di carichi a bordo o nella sentina, che possono fuoriuscire nel lungo periodo. Il mezzo è di una certa stazza, peraltro di metallo, ed occorre risolvere il problema e scongiurare altri pericoli ambientali”.

“In casi come questi, in cui vi è il rischio di danni ambientali per un determinato sito, occorrerebbe un’asportazione più solerte ed una burocrazia meno pesante del solito: occorrono procedure più spedite ed occorre sollecitare un intervento più spedito per l’eliminazione dei relitti. Questo di Torre Pali, purtroppo, non è un caso isolato”. Vi terremo aggiornati.