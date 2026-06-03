Giornata dell’Ambiente, campagna contro l’abbandono dei rifiuti

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LECCE – “Vergogna”, “Rispetto”, “Infame”, “Basta”: Lecce celebra così la Giornata mondiale dell’Ambiente . Il produttore creativo Diego Contino firma e dona al Comune quattro immagini-manifesto per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti sul territorio.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 5 giugno, la Città di Lecce sceglie di affidare alla forza della creatività un messaggio di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti sul territorio. Nasce così una campagna ad alto impatto visivo ideata e donata al Comune da Diego Contino, produttore creativo salentino, autore e regista di format per la tv, i social media e l’editoria e noto per numerosi progetti di marketing territoriale di successo.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone e dal consigliere comunale con delega alla Promozione della qualità della vita, Gianmarco Pagliaro, si compone di quattro immagini-manifesto costruite attorno ad altrettante parole forti: Vergogna, Rispetto, Infame, Basta.

La campagna porta la firma creativa di Diego Contino e nasce da un’idea semplice ma volutamente provocatoria: trasformare i rifiuti abbandonati in un messaggio visivo diretto, quasi scomodo, capace di colpire lo sguardo e chiamare in causa la coscienza di chi osserva.

Oggetti lasciati nell’ambiente, materiali consumati e resti della quotidianità diventano parte integrante della composizione grafica. Non sono più soltanto rifiuti: diventano parole, accuse, richiami. La creatività sceglie così di non addolcire il problema, ma di

mostrarlo nella sua evidenza, restituendo al gesto dell’abbandono tutto il suo peso civile e morale. Non una campagna rassicurante, quindi, ma una presa di posizione. Perché abbandonare rifiuti non significa soltanto sporcare un luogo: significa mancare di rispetto alla comunità, al paesaggio e alla qualità della vita di chi quel territorio loabita, lo attraversa o lo visita.

<Ho voluto donare questa campagna alla Città di Lecce perché credo che la creatività debba servire anche a questo: far vedere ciò che spesso fingiamo di non vedere – dichiara Diego Contino – Quando si parla di rifiuti abbandonati, a volte la comunicazione istituzionale rischia di essere troppo gentile. Io volevo usare parole nette, parole che non lasciassero spazio all’indifferenza. “Vergogna”, “Rispetto”, “Infame”, “Basta” sono messaggi duri, ma purtroppo necessari. Perché chi deturpa il territorio deve sentire che quel gesto non è normale, non è tollerabile, non è invisibile>.

<Abbiamo scelto di sostenere questa campagna perché parla un linguaggio immediato, diretto e comprensibile a tutti – spiega il sindaco, Adriana Poli Bortone – Lecce e il Salento sono luoghi di straordinaria bellezza e questa bellezza va difesa ogni giorno. Il rispetto dell’ambiente non è un tema astratto, ma un dovere concreto che riguarda i nostri comportamenti quotidiani>.

<La qualità della vita dipende moltissimo anche da noi – sottolinea Gianmarco Pagliaro – Questa campagna ha il merito di affrontare il problema senza giri di parole. È una comunicazione forte, ma il tema lo richiede: strade, campagne, marine

e luoghi pubblici non possono essere trattati come discariche. Ringrazio Diego Contino per aver messo la sua creatività a disposizione della città>.

La campagna sarà diffusa attraverso i canali digitali e istituzionali della Città di Lecce, con l’obiettivo di raggiungere cittadini, visitatori e comunità locali in un periodo particolarmente significativo, alla vigilia della stagione estiva.

Con questa iniziativa, Lecce ribadisce il proprio impegno nella promozione di una cultura del rispetto ambientale e della responsabilità collettiva, scegliendo un linguaggio visivo contemporaneo, immediato e capace di trasformare un problema

quotidiano in un messaggio pubblico di forte impatto.

Diego Contino è brand strategist, giornalista e produttore creativo. Autore per la tv dei ragazzi in RAI e aiuto regista (Vasco Rossi, Manetti Bros, M. Avati), lavora poi come direttore comunicazione e marketing nell’ospitalità di lusso internazionale e nell’aviazione. Nel 2018 fonda “Destinazione Avventura” con cui sviluppa progetti di marketing territoriale. Dopo tre giochi da tavolo dedicati alla Puglia, “Salento”, “Terra di Bari” e “Masseria”, nel 2026 lancia “Aviopolis”, il primo gioco di contrattazione al mondo, in inglese, dedicato specificamente agli aeroporti internazionali. È autore anche del format per i social “Tre uomini e una mappa”.