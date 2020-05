“Il Tribunale per i Diritti del Malato di Casarano esprime forte preoccupazione in merito alla fase due di convivenza con il Covid -19, considerate le criticità emerse fino ad oggi e sulle quali vogliamo richiamare l’attenzione delle autorità sanitarie”.

In particolare sono state segnalate:

– indisponibilità presso la farmacia ospedaliera dei farmaci biologici utilizzati per curare l’artrite reumatoide;

– difficoltà di accesso sia al Pronto Soccorso, anche per chi non presentava sintomi Covid, sia ai ricoveri e le indagini diagnostiche, già programmate da tempo e condizionate, giustamente, dall’esito del tampone;

– scarsa o intempestiva informazione sulle modalità di accesso alle visite specialistiche ed alle indagini diagnostiche;

– difficoltà a fruire dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) per i pazienti già presi in carico.

Oltre a queste criticità emerse dalle segnalazioni dei cittadini, il TDM ancora oggi, deve rimarcare, l’insufficienza dei dispositivi di protezione individuale in dotazione al personale medico ed infermieristico a cui si aggiunge l’indisponibilità delle mascherine a prezzo calmierato in gran parte delle farmacie del territorio, ed infine la difficoltà di alcuni medici di base ad effettuare le visite domiciliari.

Tutto ciò ha comportato un evidente disorientamento per i cittadini ed un forte disagio a fruire della sanità pubblica.

Pertanto questo TDM, unitamente al coordinatore di Cittadinanzattiva Tribunale per i Diritti del Malato di Lecce, chiede di definire nel dettaglio, i percorsi e protocolli previsti, per l’acceso dell’utenza alle varie prestazioni, nonché aumentare il numero dei tamponi e dei test sierologici rapidi, al fine di evitare la diffusione del virus ed una rapida riprogrammazione delle liste d’attesa.

“Difatti non esiste solo il Covid 19 ma vi sono tante altre patologie, anche molto gravi, che necessitano di altrettanta attenzione.

Si sollecita, inoltre, la pronta attuazione delle USCA”.

In mattinata, il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia ha spiegato che per i test sierologici bisognerà aspettare l’intervento del governo: saranno inviati nelle varie regioni più di 150 mila kit. Alla Regione Puglia ne spettano solo 10 mila, ma sarà sempre l’esecutivo a decidere a chi farli fare sulla base degli indirizzi del proprio connotato di esperti.

Per le USCA bisogna ancora stendere contratti e trattative. “Non ci sarà problema di personale – annuncia il direttore Vito Montanaro – Le USCA saranno composte da medici della continuità assistenziale (quelli che lavorano nelle ‘guardie mediche’). Dobbiamo chiudere l’accordo con la medicina generale: lunedì è stato fissato un incontro sindacale con il Comitato permanente regionale e il Comitato consultivo della specialistica ambulatoriale. Se mancheranno i medici della continuità assistenziale (guardie mediche ndr) per dar vita alle 80 USCA pugliesi, includeremo infermieri e specialisti in convenzione dei nostri ambulatori Asl (come è accaduto in altre regioni d’Italia). Nei poliambulatori dell’Asl ci sono i medici dipendenti e gli specialisti convenzionati (che devono fornire 38 ore settimanali, secondo quello che prevede la convenzione): noi potremo scegliere questi ultimi. Nelle USCA comunque, ci saranno soprattutto i medici della continuità assistenziale: la questione sembra quasi risolta.