SURBO/GALLIPOLI – Oggi, 7 maggio 2020, sono due i positivi in provincia di Lecce: un giovane gallipolino che aveva già un parente positivo (appartiene a una famiglia già seguita, secondo fonti Asl) e un operatore sanitario residente a Surbo). A Brindisi è l’ennesimo operatore sanitario contagiato, questa volta residente a Surbo, che lavora da tempo nell’ospedale Perrino di Brindisi. Nel paese dell’hinterland leccese risultano attualmente positivi da sei a 10 pazienti, secondo la mappa epidemiologica diffusa dalla Protezione civile e allineata al Dipartimento salute della regione Puglia. Di recente nell’ospedale di Brindisi, che ospita anche pazienti non malati di covid, sono stati contagiati quattro medici e di Otorinolaringoiatra. A Brindisi sono stati contagiati ben 4 cittadini di Squinzano: un’anziana residente in rsa, 2 operatori sanitari e il comandante Orefice che ora è negativo (gli altri sono tutti in fase di guarigione). C’è anche un medico di Gallipoli contagiato al Perrino. Mentre una signora anziana con residenza a Cavallino è stata contagiata in una RSA di Brindisi.

L’ASL di Brindisi sta procedendo con i tamponi a tappeto, soprattutto nelle RSA: bisogna rintracciare i positivi asintomatici che possono essere contagiosi anche per più di 2 mesi, come è avvenuto al comandante della polizia municipale di Brindisi.