LECCE – La Procura pianifica la “Fase 2” e detta le linee guida in vista della riapertura del Palazzo di Giustizia fissata per il 12 maggio. Proprio nel giorno in cui da Napoli arrivano pessime notizie con un magistrato e un cancelliere risultati positivi al Covid-19. E c’è chi ipotizza che i Tribunali, con le prossime riaperture, potrebbero trasformarsi nei principali focolai di questa “Fase 2”. Al netto di notizie poco rassicuranti e di scenari per nulla incoraggianti il mondo della Giustizia organizza la ripartenza. Perché, prima o poi, bisognerà comunque farlo. In viale De Pietro la macchina organizzativa si è già messa in moto. La nota, a firma del procuratore Leonardo De Castris, è stata indirizzata a tutte le componenti giustizia: magistrati; responsabili delle organizzazioni sindacali; dirigenti e comandanti delle sezioni di pg; responsabile della sicurezza; procuratore generale; Presidente degli Avvocati e della Camera Penale.

Al centro del report le indicazioni in materia di sicurezza per traghettare i processi fino al 31 luglio preservando la salute di dipendenti e utenti. Non sarà facile. Settimane fa, infatti, nel corso di un’udienza svoltasi a porte chiuse davanti a un giudice monocratico (l’imputato era sottoposto a misura cautelare), un avvocato si è ritrovato i guanti completamente neri all’uscita dall’aula dopo l’udienza. Giorni fa, invece, come raccontato da un altro penalista, in una cancelleria alcuni dipendenti erano sprovvisti di mascherine. Nel frattempo qualche significativo passo in avanti sul fronte sicurezza/igiene è stato compiuto. È stata attuata l’igienizzazione quotidiana degli ambienti di lavoro; sono stati completamente sanificati gli impianti di climatizzazione con il cambio dei filtri; sono stati acquisiti disinfettati e dispenser allocati in tutti i corridoi. Nulla sarà lasciato al caso per salvaguardare la salute. L’ingegnere Morciano, responsabile per la Sicurezza e la Prevenzione e il dottore Ria, dovranno predisporre un report per rendere sicuro il lavoro dei dipendenti tenendo conto delle indicazioni ministeriali e delle conoscenze scientifiche in materia di contagio da Covid 19. Sotto osservazione finiranno anche i dipendenti in condizioni di fragilità, immunodepressi che, per riconosciute patologie con la legge 104, subirebbero un rischio maggiore con la loro presenza fisica in ufficio.

Questo in vista di una graduale riapertura. Massima attenzione sarà rivolta su eventuali assembramenti, come spesso accade davanti alle macchinette del caffè, mentre chi vorrà accedere negli uffici dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina (diversamente non sarà consentito l’accesso). Ugualmente per magistrati e personale. I trasgressori sono avvisati. La violazione delle disposizioni, per tutti i dipendenti, potrà essere oggetto di contestazioni sotto il profilo disciplinare e nei casi più gravi anche penale. Sarà vietato l’ingresso a chi abbia una temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo e che manifesti sintomi alle vie respiratorie. E sarà anche contingentato l’ingresso della polizia giudiziaria che dovrà accedere in misura ridotta rispetto all’ordinario secondo schemi concordati con il Procuratore. Questo al netto di una netta limitazione delle attività d’indagine ridotte a quelle assolutamente necessarie che ha prodotto una drastica riduzione sul numero delle notizie di reato e sul conseguente impegno del registro generale.

Dal 12 maggio, però, anche in considerazione del basso numero di contagi registrati in provincia di Lecce l’attività giudiziaria ripartirà. E pur mantenendo una significativa quota di lavoro agile la cosiddetta “Fase 2” sarà contraddistinta da un cospicuo aumento di notizie di reato, arresti da convalidare, celebrazione di udienze, provvedimenti e avvisi emessi da magistrati e relative segreteri, richieste di esami di atti e di copie. Si ripartirà dunque. Con cautela e rigore nel rispetto delle disposizioni ministeriali.