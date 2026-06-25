Macchia mediterranea in fiamme, dopo gli arresti, spunta il movente: “Ampliare la zona di pascolo”

LECCE/FRIGOLE/TREPUZZI – Rimangono ai domiciliari Farudin Bejtaj, 62 anni, di origini albanesi residente a Lecce e Raffaele Mazzei, 57 anni, di Trepuzzi, i due dipendenti della Monteco spa, la società incaricata della raccolta dei rifiuti urbani per conto del Comune di Lecce, arrestati venerdì mattina per l’incendio appiccato, in località Masseria Olmo, a Frigole, ai danni di una grossa superficie di macchia mediterranea. Dagli interrogatori dei due, difesi dagli avvocati Massimo Bellino e Gaetano Vissicchio, sarebbe spuntato il presunto movente di uno dei tanti roghi che macchiano l’estate salentina. Ovvero: l’ampliamento delle zone di pascolo per gli animali di proprietà della moglie di Farudin Bejtaj, proprietaria di un gregge di 77 animali, tra ovini e caprini.

Effettivamente, dalle indagini condotte dai carabinieri forestali, l’area che si estende tra l’abitazione del pastore e il punto di innesco delle fiamme è stata già tartassata da altri incendi (almeno 11) negli ultimi sei anni. Davanti al giudice Marcello Rizzo, i due netturbini hanno rilasciato dichiarazioni differenti: Mazzei ha dichiarato di aver acceso una sigaretta mentre Bajtai avrebbe recuperato un accendino per poi dare fuoco a una pallottola di carta lanciandola fuori dal finestrino. Un’azione tanto rapida quanto fulminea che avrebbe spiazzato Mazzei: quest’ultimo, infatti, avrebbe chiesto spiegazioni al collega del perché avesse lanciato il fazzoletto. Non collima con tali dichiarazioni la ricostruzione fornita da Bejtaj: dopo l’accensione della sigaretta da parte del collega, a suo dire, l’avrebbe lanciata fuori perché spaventato.

Il giudice non ha creduto a tale versione evidenziando come la palla di carta sia stata lanciata dal lato di Mazzei e la sua complicità nell’azione incendiaria compiuta da Bejtaj. Gli arresti risalgono, come detto, venerdì 19 giugno, quando hanno così deciso di installare un sistema di video ripresa con trasmissione delle immagini da remoto. Alle 7:30 nel monitor di controllo viene immortalato un incendio boschivo proprio nell’area videoripresa. I carabinieri analizzano i video e riavvolgendo il nastro alle 7:12 si scorge un automezzo adibito al trasporto di rifiuti urbani mentre transita sulla provinciale 304 dirigendosi verso Frigole.

Il mezzo rallenta la marcia, accosta leggermente su un lato e in quel frangente – distintamente – il video immortala un oggetto a cui viene appiccato il fuoco e lanciato dal finestrino lasciando una scia di fumo. Si sprigionano così le fiamme. A cui segue l’ormai consueto protocollo. Che, questa volta, consente di bloccare il piromane. Dopo una rapida battuta di rastrellamento, con la collaborazione dei colleghi del Nipaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale), alle 11:50, i carabinieri rintracciano gli operatori appena rientrati con il mezzo nel deposito della ditta.

Scatta la perquisizione che irrobustisce i sospetti grazie al sequestro di “materiale idoneo alla creazione di un ordigno incendiario simile a quello osservato nelle videoriprese”.