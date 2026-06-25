Xylella, Rosario Centonze entra nel Comitato Tecnico Scientifico regionale: “Più coordinamento e stop alle false cure”

LECCE – Un riconoscimento al lavoro sul campo e una spinta decisiva verso una strategia condivisa, fondata rigorosamente sulle evidenze scientifiche. Così Rosario Centonze, presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Puglia, commenta la sua nomina all’interno del neonato Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale per la Xylella, l’organismo istituito dalla Regione Puglia per supportare le attività di contrasto al batterio e guidare il rilancio dell’olivicoltura locale.

Una nomina che Centonze non vive come un traguardo personale, ma come il giusto coronamento per un’intera categoria:

“Rappresenta un riconoscimento importante per la comunità dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Puglia.

Parliamo di circa 1.700 professionisti che operano quotidianamente sul territorio, accompagnando le aziende agricole, osservando l’evoluzione dei fenomeni e contribuendo ai processi di rigenerazione delle aree colpite”.

Nel disegno del nuovo CTS, la figura dell’agronomo si candida a fare da cerniera tra i laboratori di ricerca e la terra. Secondo il neo-nominato componente del Comitato, i professionisti del settore rappresentano un vero e proprio “presidio tecnico diffuso”.

Grazie alla presenza costante nelle aziende, gli agronomi sono i primi osservatori dei mutamenti che investono il paesaggio agrario, le colture e gli ecosistemi rurali.