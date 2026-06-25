Oms, al via le sperimentazioni di due terapie contro l’Ebola

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha annunciato che la prossima settimana dovrebbero iniziare le sperimentazioni di due diverse terapie per combattere l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo.

“La sperimentazione valuterà se due antivirali, Mbpc-134 e Remdesivir, possano contribuire a ridurre la mortalità nei pazienti” infetti dal ceppo Bundibugyo di Ebola responsabile dell’attuale epidemia, sia utilizzati “singolarmente che in combinazione”, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.