Il 4 maggio tanti salentini, lavoratori e studenti, “murati” dentro stanze strette di palazzi milanesi, faranno ritorno nel Salento. Avrebbero potuto tornare prima, ma hanno resistito 3 mesi per dare una mano al Salento e ai loro cari. Non chiamiamola “fuga da Milano”, quindi, ma solo ritorno di coraggiosi ragazzi che hanno stretto i denti per 80 o 90 lunghi giorni. Leggendo la lettera di Stefano potremo capire la sofferenza che ha provato chi è rimasto intrappolato 3 mesi in case di pochi metri quadri, tipiche delle grandi metropoli, quelle col cielo quasi sempre grigio d’inverno.

“Caro COVID-19,

mi presento: mi chiamo Stefano, sono un leccese, terrone nel sangue, e sono un ballerino. Ti scrivo guidato dalla mia coscienza e dalla mia Fede, parlandoti da cittadino e semplice ragazzo di 27 anni, lavoratore, figlio, ma soprattutto, da Sognatore… e forse le mie mani ti scrivono quello che è il pensiero di tanti .

Sarò breve…

Danzo da quando avevo 7 anni e, con non poche difficoltà, ho avuto la fortuna di scegliere quello che sarebbe stato oggi il mio lavoro. Quello che era solo un gioco, si è trasformato in una passione che con il passare del tempo è diventata la mia vita.

Fare il ballerino, come qualsiasi altro lavoro, vuol dire essere pronto a fare tanti sacrifici, spostarsi dal proprio paese natale, rinunciare a ricorrenze , amici , famiglia e al proprio animale domestico, nel mio caso Dylan il mio piccolo grande amico a quattro zampe. Purtroppo, quando una stabilità economica non mi ha più permesso di continuare il mio percorso formativo e lavorativo, ho dovuto sporcarmi anch’io le mani, rinunciando alla danza e facendo altri lavori .

Lavoro da qualche anno in giro per l’Italia tra Roma, Sicilia, Sardegna e attualmente vivo a Milano, dove ho lavorato fino a gennaio, ma poi sei arrivato tu!

Non voglio usare il termine “sono rimasto bloccato a Milano”, io “HO SCELTO” di rimanerci, nonostante questa pandemia, pur non avendo mai avuto sintomi, non avendo più un lavoro e continuando a pagare un salato affitto per una semplice stanza.

La mia quarantena, che mi sono autoimposto, perché “ meglio prevenire che curare”, è iniziata il 16 febbraio 2020, prima che fosse annunciato il così detto paziente zero.

Ad oggi sono passati esattamente 80 giorni.

Chiuso in una stanza con una sola finestra , un solo balcone in cucina che da su un altro condominio, e non a casa mia, in campagna, con la mia famiglia, mamma e papà pronti ad aiutarmi se mi avessero visto in difficoltà. Ci hai costretto a fare la spesa muniti di mascherina e guanti, a non prendere mezzi pubblici, per evitare qualsiasi tipo di contatto con gli altri. Certo, non ti nascondo, che non sono mancati i giorni di noia, di malessere, di nostalgia e paura per le persone a me care.

Il mio lavoro mi ha “abituato” ad essere lontano dalla mia famiglia , anche se in verità non ti ci abitui mai lasciare i tuoi cari e la tua Terra. Perciò ho scelto di rimanere qui a Milano, rispettando sin da subito tutte le regole; so cosa vuol dire altruismo e l’unico aiuto, nel mio piccolo, che ho potuto dare alla gente del mio paese è stato rinunciare al ritorno in patria, all’abbraccio di mamma e papà, alle grandi risate con mio fratello e agli occhi giocherelloni di Dylan.

Ci stai facendo vivere con il terrore nel cuore.

Non biasimo e nè giudico chi è sceso quando non c’era ancora nessun decreto che lo permetteva. Ognuno di noi è libero e non dovrebbe porre fine alla libertà di un’altra persona , conoscente e non, ne tanto meno tu! Spero, in cuor mio, che chi sia sceso abbia rispettato tutte le restrizioni e le regole stabilite, per amore di tutti. Ma purtroppo tante situazioni hanno portato solo al prolungamento della quarantena e a nuovi contagi ..in tutto ciò io continuavo la mia sempre chiuso in una stanza.

Ho riabbracciato la grandezza della Fede e della preghiera, mettendo da parte le emozioni negative e ho capito che basta veramente poco per avere la forza e un sorriso in più durante il giorno. Ho riscoperto il valore delle amicizie: quelle nuove e quelle di una vita; ho compreso quanto, inutilmente, ci lamentiamo di tutto, mentre in ospedale bambini, ragazzi, adulti e anziani sono in quarantena da una vita.

Una mia carissima amica ha subito un delicato intervento e davanti a questo mi hai reso nuovamente impotente. Non potevo esserle vicino né stringerle la mano dicendole che sarebbe andato tutto bene. Ma la preghiera ci ha avvicinato e l’ha protetta. È vero, forse ora puoi privarci degli abbracci, di un bacio, di una carezza, ma non della Fede, non ne sei in grado.

Tanti ragazzi Sognatori , come me , stanno riscoprendo infondo se stessi , ognuno a modo suo: inventare cose nuove ogni giorno, ritornare bambini passando il tempo a colorare, seguire o dare lezioni on-line, fare dirette Instagram per tener compagnia a chi è più solo, dipingere, cucinare, suonare la chitarra, praticare sport, porsi degli obiettivi come fossero fioretti, fare volontariato.

E poi ci sono tutti i lavoratori che sono rimasti ancora in campo, nonostante tutti i rischi. Ci sono i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari, i nostri angeli custodi. Senza alcuna vergogna , mi inchino e ringrazio tutte quelle persone che in un modo o nell’ altro ci stanno salvando.

Non posso, però, non raccontarti anche altre realtà: persone che non hanno più soldi nè un lavoro, altre bloccate nella loro malattie e che non hanno potuto avere i controlli di routine, chi non sa più come vivere e si domanda: “Ne vale ancora la pena?”. Non posso non parlarti dei senzatetto, degli anziani, della crisi, della fame e dei tanti animali abbandonati.

Tante attività sospese o addirittura fallite. Che ne sarà dei parrucchieri, estetiste, commessi, negozianti, delle scuole di danza, Accademie, palestre, ecc…? Ma soprattutto, chi si ricorderà dei Sognatori?

Sono vicino a qualsiasi persona in questo periodo, esprimendo la mia solidarietà; non sono nessuno di importante per poterti scrivere una lettera, ma sono un semplice ragazzo, un artista che non ha paura di parlarti.

Dopo 80 giorni mi hai indebolito nuovamente, ora ho la necessità di ritornare a casa mia, sono stati mesi dove ho voluto sacrificarmi, pagando le varie spese e affitti con tutto quello che mi era rimasto. Mi hai svuotato le tasche. Fortunatamente è stato approvato un Decreto che consente a tutti i fuori sede come me, dopo il 4 maggio, di rientrare nel proprio domicilio .Dovrò autodenunciarmi all’ASL e al medico di famiglia, con cui sarò in contatto per un po’ di tempo, pur non avendo alcun sintomo. Avrò la possibilità di avere una macchina a mia disposizione per rientrare in paese, dove continuerò la quarantena in ISOLAMENTO, in una casa che non è la mia , lontano dalla mia famiglia, costretto ancora una volta a vederci in videochiamata, attenendomi a qualsiasi regola imposta per altri 15 giorni.

Ho letto un link intitolato : nuova “fuga da Milano”.

Volevo solo ricordarti, caro Covid19, che chi è rimasto qui a Milano o in qualsiasi altro posto ed è residente giù, ha aspettato un nuovo decreto che potesse garantire il rientro dei fuori sede per valide esigenze.

Non è una fuga e nessuno sta fuggendo . Non me ne volere, ma non siamo come te. Noi abbiamo deciso di Restare, e lo abbiamo fatto per il bene di tutti. Sei tu che stai scappando da uno Stato all’altro!

Fugge chi ha paura , fugge un codardo, fugge chi ha commesso peccato ; noi non stiamo fuggendo, stiamo ritornando per esigenza. Purtroppo, io rientro nella terza fase, quella dei lavoratori dello spettacolo e, ad oggi, rimarrò senza lavoro fino a dicembre/gennaio , non consentendomi di rimanere qui. La fase 2 sarà critica per tutti e avendo un minimo di libertà, starà al nostro buon senso rispettare le dovute regole.

Ho dovuto interrompere la mia carriera, mettere PAUSA a questo mio sogno già da tre mesi. Chi vive di danza , musica , canto , teatro e cinema, può comprendere maggiormente il mio stato d’ animo; saremo gli ultimi a riprendere il nostro lavoro, se ci sarà la possibilità. Non date per scontato le scuole di Danza, le palestre e i teatri perché anche loro sono “medicina” ; ogni uomo sta soffrendo , la mia sofferenza è anche questa, non voglio essere dimenticato. Non so se ritornerò a fare il ballerino come lavoro , se avrò i soldi necessari per ripartire ..perché il mio lavoro o lo insegui o è meglio fare altro, se avrò il giusto allenamento per riprendere a ballare, ma intanto lo faccio a casa e per strada, quando potrò uscire.

Caro covid19, non rinuncio alla Danza, è la mia vita…e tu non puoi mettermi in catene.

Non voglio ammirazione ,ne riconoscimenti. Ho scritto questa lettera per dare sfogo alla mia parte da Sognatore, facendomi portavoce dei ragazzi. Noi saremo il domani e vogliamo un domani di speranza e di sogni , poiché i nostri sogni appartengono anche al resto del mondo .

Con il cuore sono vicino alla Chiesa e alla Parola di Dio, la mia famiglia, ai miei parenti, ai miei amici e a qualsiasi altra persona , pur non conoscendola; esprimo ancora oggi la mia gratitudine e solidarietà per le scuole di danza, palestre e Teatri, soprattutto quelle che hanno permesso di realizzare i miei sogni

“Alla fine andrà tutto bene, se non andrà bene …non sarà la fine”. (cit-John Lennon)

Stefano, un sognatore”