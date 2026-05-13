“Io sono Andrea”: il nuovo video di Club Itaca Lecce in onda su Rai 3 Regione

LECCE – Sabato 16 maggio 2026, a partire dalle ore 7:30, andrà in onda in diretta su Rai 3 Regione il video “Io sono Andrea”, un progetto ideato, realizzato e montato dai soci di Club Itaca Lecce.

Il video racconta, attraverso uno sguardo autentico e personale, la storia di Andrea, socio del Club e protagonista del racconto. Un lavoro corale che nasce dall’impegno, dalla creatività e dalla collaborazione dei membri dell’associazione, con l’obiettivo di dare voce a esperienze di vita, inclusione e crescita personale.

“Io sono Andrea” rappresenta non solo un prodotto audiovisivo, ma anche un percorso condiviso che valorizza il protagonismo dei soci e il potere del racconto come strumento di sensibilizzazione e partecipazione sociale.

Club Itaca Lecce è un servizio di Progetto Itaca Lecce che promuove percorsi di inclusione sociale e reinserimento socio-lavorativo per persone con esperienza di disagio psichico, ispirandosi al modello della Clubhouse International. All’interno del Club si vive una vera e propria giornata di lavoro, organizzata in diverse aree operative, che consente ai soci di sviluppare competenze, responsabilità e autonomia, preparandosi concretamente al mondo del lavoro.

I soci non sono utenti, ma soggetti attivi e protagonisti del proprio percorso: partecipano alla gestione quotidiana del Club, contribuendo in modo diretto alle attività e alla vita della struttura. In questo contesto, oltre alla crescita personale e professionale, nascono relazioni autentiche e legami significativi che rafforzano il senso di appartenenza e comunità.

L’appuntamento è quindi per sabato 16 maggio su Rai 3 Regione. Per chi non potrà seguire la diretta, il video sarà disponibile a partire dalla stessa data sui canali social del Corecom Puglia (Programmi dell’Accesso) e sui profili ufficiali di Club Itaca Lecce.

Un invito aperto a tutti a seguire e sostenere questo progetto, frutto di passione, impegno e lavoro di squadra.