Apre a Lecce il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà e Fermo Posta

LECCE – Apre ufficialmente a Lecce il nuovo Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà e Fermo Posta, uno sportello nato per fornire orientamento e supporto a chi vive in condizioni di marginalità. Il progetto è frutto della collaborazione tra l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e Cooperativa Sociale Rinascita, con l’obiettivo di abbattere le barriere che rendono i cittadini invisibili alle istituzioni. L’attività del Centro si sviluppa attraverso una rete di supporti che partono dai bisogni primari di cittadinanza, con l’obiettivo di abbattere le barriere che rendono i cittadini invisibili alle istituzioni. Il Centro garantisce l’accesso ai diritti fondamentali attraverso prestazioni gratuite, a partire dal servizio di residenza fittizia che accompagna le persone senza dimora nella richiesta dell’iscrizione anagrafica. Parallelamente, il fermo posta permette di gestire la corrispondenza fisica e di attivare una casella di posta elettronica, assicurando così una reperibilità costante. Sono inoltre garantite la consulenza amministrativa e legale insieme all’orientamento al lavoro, utile a favorire l’inserimento professionale. Infine, la mediazione linguistico-culturale aiuta ad abbattere le barriere comunicative, facilitando così l’inclusione.

Lo sportello, situato in Via Rudiae 3 bis a Lecce, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00, con aperture pomeridiane il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00.