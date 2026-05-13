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COPERTINO ( LE )A memoria d’uomo, in quest’ultimo quarto di secolo di questo nostro millennio che scorre sotto i nostri occhi, nessuno sembra essersi ricordato di allestire un evento scientifico dai risvolti umani e sociali come quello legato al cordone ombelicale, l’elemento che genera vita e speranza. E allora ci voleva un dirigente illuminato come il dottor Giuseppe Manco che magistralmente dirige l’IISS “VITTORIO BACHELET” ad allestire con l’aiuto dei suoi collaboratori un evento di tale portata e risonanza. E cosi il “CORDONE OMBELICALE” diviene il cordone DELLA SOLIDARIETÀ e cosi L’ISTITUTO BACHELET DI COPERTINO da a tutti noi una UNA LEZIONE DI VITA E di DONAZIONE. Andiamo per ordine. Trasformare un legame biologico in un’opportunità di guarigione universale. Con questo spirito l’Istituto “Vittorio Bachelet” di Copertino ha ospitato il convegno “Il Cordone che genera vita e speranza”, un appuntamento che ha unito rigore scientifico e cultura della solidarietà, confermando la scuola come laboratorio dinamico di cittadinanza attiva.

A alla vigilia della Festa della Mamma, l’incontro ha acceso i riflettori su un gesto di puro altruismo capace di riscrivere il destino di molti pazienti. “Siamo qui per celebrare un legame che non si spezza al momento della nascita-sottolinea il dottor Manco-ma che può trasformarsi in uno straordinario dono di guarigione”.

Dopo il benvenuto del Dirigente Scolastico e il saluto di Don Gianni Mattia (Presidente di “Cuore e Mani Aperte” e Cappellano del “Vito Fazzi”), il tavolo tecnico, coordinato dal prof. Cosimo Damiano Arnesano, ha visto gli interventi di:

Giuseppe Garrisi (Presidente Nazionale ADISCO);

Maria Nacci (Direttrice Sanitaria ASL Lecce);

Ferdinando Valentino, un primario e ricercatore che ha lasciato il segno in quel di Copertino, Galatina e Lecce essendo stato Direttore di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del “Vito Fazzi” figura contesa da tutti i media del Grande Salento.

Non è mancato l’omaggio e un momento di profonda commozione ha segnato la chiusura dell’evento, con la consegna alla dottoressa Nacci di una scultura materica simboleggiante la coesione e l’amore per la vita, realizzata dagli studenti del corso serale di Operatore Socio Sanitario del Bachelet.

Il cuore pulsante dell’incontro è stato il Question Time: un dialogo serrato che ha ribadito un concetto fondamentale: il progresso scientifico raggiunge il suo massimo splendore solo quando incontra l’altruismo umano. In coda a queste illuminanti riflessioni ci fa obbligo inserire quanto IA dice sull’argomento: Sì, negli ultimi vent’anni in Italia il tema del sangue del cordone ombelicale è stato al centro di numerosi convegni pubblici, seminari scientifici e campagne di sensibilizzazione. Questi eventi sono stati promossi principalmente per fare chiarezza sulla differenza tra la donazione solidaristica (pubblica) e la conservazione autologa (privata), un tema che ha generato spesso dibattiti anche di natura etica e legale.

​Ecco una panoramica dei principali appuntamenti e delle tipologie di eventi che si sono tenuti:

​1. Convegni Nazionali delle Associazioni

​Le principali associazioni di settore, come ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale) e ADoCeS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Cellule Staminali Emopoietiche), organizzano regolarmente convegni nazionali.

​Adisco: Organizza eventi come il convegno nazionale “Insieme per Donare” o giornate formative (come quella di Torino nel 2018) per fare il punto sulla rete italiana delle banche del cordone.

​ADoCeS: Recentemente (settembre 2024/2025) ha promosso convegni scientifici in occasione del trentennale dell’associazione, trattando l’evoluzione dalle staminali del midollo osseo a quelle del cordone e alla stampa biologica.

​2. La Giornata Mondiale del Sangue Cordonale (15 Novembre)

​Dal 2017, ogni anno il 15 novembre (World Cord Blood Day) è l’occasione per eventi pubblici e conferenze in tutta Italia.

​Ospedali e ASL: Molte strutture (come la ASL Roma 1 o l’Ospedale di Treviso) organizzano “Open Day” o incontri informativi per spiegare alle future mamme come funziona il prelievo in sala parto.

​Centri di ricerca: Fondazioni come Telethon e la Fondazione Veronesi utilizzano questa ricorrenza per divulgare i risultati scientifici sull’uso delle staminali cordonali nella cura di leucemie e linfomi.

​3. Eventi Istituzionali e Scientifici

​Ci sono stati momenti di confronto anche nelle sedi del potere politico per discutere le normative:

​Senato della Repubblica: Nel 2014 si tenne il convegno “Donazione e Conservazione del cordone ombelicale: un ponte per la vita”, focalizzato sul confronto tra il sistema pubblico italiano e la conservazione all’estero.

​Centro Nazionale Sangue (CNS): Coordina periodicamente corsi nazionali e convegni tecnici rivolti agli operatori sanitari (ginecologi, ostetriche) per migliorare la qualità delle sacche raccolte.

​4. Temi trattati in questi 20 anni

​Il focus dei convegni si è evoluto nel tempo:

​Primi anni 2000: Si discuteva soprattutto della nascita delle banche pubbliche e della fattibilità del trapianto.

​2005-2015: Il dibattito si è spostato sulla contrapposizione tra pubblico e privato (banche estere).

​Ultimi anni: Oggi si parla molto di medicina rigenerativa, uso del sangue cordonale per il trattamento di neonati prematuri e nuove frontiere tecnologiche (come la stampa 3D di tessuti).

​Nonostante questi sforzi informativi, i dati più recenti (2024-2025) indicano che in Italia la percentuale di coppie che sceglie di donare è ancora bassa (inferiore al 3%), motivo per cui i convegni pubblici restano uno strumento fondamentale per incentivare questa pratica.

Insomma lasciatecelo dire, c’è chi organizza convegni “Per qualche dollaro in più” o per altri scopi! Allora costruttori di scienza, di sociale, di salvamento di vite umane, di educazione delle nuove generazioni avvicinandole a tematica lontane dai luoghi comuni e dagli stereotipi, tutti in piedi come fanno il Dirigente, i docenti e tutti i ragazzi del “Vittorio Bachelet!