Puglia

Tempo stabile la mattino con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi; locali piogge nel pomeriggio sui settori ionici. Fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata.

Molise

Nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne con locali piogge sui settori interni al pomeriggio. In serata il tempo tornerà stabile anche se con molte nubi sparse.

Basilicata

Nuvolosità diffusa nel corso delle ore diurne su gran parte della regione, locali piogge al pomeriggio sui settori di confine con la Puglia. In serata il tempo sarà asciutto su tutti i settori.

Primo Maggio piuttosto variabile al nord Italia con nubi irregolari al mattino ma con piogge scarse o assenti. Acquazzoni in arrivo al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni attesi anche in serata sulle regioni orientali.

Variabilità asciutto al centro Italia con nubi irregolari alternate a brevi schiarite per tutto l’arco della giornata ma con tempo stabile. Da segnalare soltanto la possibilità di brevi piogge in Toscana in serata .

Festa dei Lavoratori all’insegna del bel tempo al sud Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per tutta la giornata. Da segnalare solo la possibilità di deboli piogge al mattino tra la Calabria e la Campania.

Temperature minime e massime attese in aumento.

