LECCE – Le statistiche elaborate sui dati ufficiali della Protezione Civile restituiscono una Regione Puglia in cui si fa fatica a guarire dal Covid-19. Stando ai dati ufficiali di ieri 2 maggio, il 71,47 percento delle persone affette dal nuovo coronavirus, infatti, combatte ancora contro il nemico invisibile.

Considerando le tre regioni più popolose del Meridione – Puglia, Campania e Lazio – che più o meno si equiparano col numero di decessi di persone con Covid (Puglia 443, Campania 362, Lazio 497), la nostra regione risulta quella in cui si guarisce di meno: il 71,47% (2954 su 4133) è ancora positivo. Ed il 18,31 percento è guarito: qui il link con la spiegazione di Lopalco.

In Campania e nel Lazio, invece, la percentuale degli attualmente positivi è rispettivamente di 61,02% (2721 su 4459) e di 65,89% (4452 su 6756). E ciò nonostante le altre due regioni (in Campania è guarito il 30,85% del totale, mentre nel Lazio il 26,74%) contino sul proprio territorio quasi due milioni di abitanti in più.

Il perché di questa percentuale così bassa lo abbiamo chiesto al dottor Donato De Giorgi, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Lecce.

Come si spiega che in Puglia si guarisca con maggiore ritardo rispetto ad altre regioni?

“La spiegazione sta nel fatto di non avere attuato tempestivamente il protocollo per il trattamento precoce dei paucisintomatici o con sintomi lievi, e cio ha comportato un grosso numero di infetti non guariti, che ancora ci sono e che secondo noi sono la più grossa spada di Damocle, che dovremo affrontare dal 4 maggio. Questo perché il territorio è ancora pieno di positivi e non vengono trattati come si dovrebbe, poiché le Usca (unità speciali di continuità assistenziale) che dovrebbero trattarli andranno a regime soltanto dal 14 maggio prossimo. Fino a quel giorno, non si capisce chi potrà assisterli”.



Il numero così elevato di persone attualmente positive potrebbe essere dovuto al fatto che i casi positivi siano stati accertati in ritardo, per via dei pochi tamponi eseguiti soprattutto nella fase iniziale della pandemia?

“Certamente e non solo. Nei primi tempi soprattuto ci sono state difficoltà ad accedere ai tamponi per motivi burocratici o per le linee guida. Quelli che sono stati fatti da noi hanno avuto dei ritardi notevoli, ci sono stati casi in cui abbiamo dovuto attendere fino a 10 giorni per poterne eseguire uno. Così anche per conoscerne il risultato: dai 5 ai 6 giorni. Tutto ciò non ha portato a diagnosi nella fase precoce, prioritarie rispetto a quelle che sono state le diagnosi già acclarate. È stata una cattiva performance di tutto il sistema”.

Lunedì si aprirà la fase 2, quali sono le maggiori preoccupazioni?

“Ci troviamo in un momento in cui il contagio sembra essersi stabilizzato verso il basso. Ma ho paura che il fuoco possa covare sotto la cenere. Pensiamo agli asintomatici ed ai paucisintomatici, che ovviamente hanno diffuso il virus soprattutto in ambito familiare. Chi è stato infettato ma ancora non ha espresso la malattia, ad esempio, è andato a fare la spesa. Sia pure al minimo, ha avuto contatti sociali. Tutto questo, secondo noi, deve fare riflettere. Ad ogni modo, non possiamo più fare ricriminazioni sul passato: ci attende questa fase 2 così delicata, molto più difficile della fase 1, perché legata al comportamento dei singoli ed al rispetto delle disposizioni, che spesso sono sono male interpretate. Da lunedì dovremmo affidarci alla sensibilità ed al civismo dei cittadini”.

Come mai in Puglia si fa fatica a guarire dal Covid-19? Perché soggetti che erano diventati negativi, poi sono tornati positivi?

“Sia la recidività che il fatto che alcuni non riescano a guarire possono essere interpretate con l’esecuzione del tampone. Perché il tampone può anche non essere eseguito bene e lo abbiamo osservato soprattutto all’inizio di questa brutta storia, in cui vi erano dei falsi negativi e qualche falso positivo. I primi andavano in giro, i secondi restavano a casa. Nei soggetti che non si negativizzano si instaura una sorta di convivenza tra corpo e virus, per cui diventa tutto più difficile: sia nella diagnostica che nella gestione sociale di questi soggetti, che risultano clinicamente guariti ma non biologicamente e, quindi, rappresentano quei microfocolai di cui abbiamo veramente paura”.

In chiusura, il presidente De Giorgi ha poi aggiunto: “È questo il momento di sottolineare il numero dei non guariti. Non si tratta di non guariti gravi, le rianimazioni sono sempre più vuotate, ma è inutile nascondersi dientro un dito: tutti gli ammalati che sono in terapia possono riunirsi in un unico ospedale Covid. Il problema sono i tanti infetti o con malattia subclinica o non eclatante, che circolano, che sono nelle case, che necessitano di un trattamento. Sono tanti ed è difficile farlo a domicilio. Il paziente inoltre deve accettare le eventuali complicanze di un farmaco che viene loro somministrato: sul bugiardino, infatti, non è scritto che sia indicato per curare il virus. Tutti gli attualmente positivi che sono in domicilio saranno oggetto della gestione delle Usca, ma la formazione dei colleghi terminerà il 14 maggio: nel frattempo chi potrà assisterli? Non i medici di medicina generale che, come noto, sono sprovvisti di dpi. I pazienti dovranno affidarsi all’automedicazione”.