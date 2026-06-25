Federaziende sostiene il comitato articolo 39 libertà sindacale

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L’Organizzazione Datoriale FEDERAZIENDE ha aderito alla mobilitazione per difendere i principi costituzionali della rappresentanza e della libertà sindacale.

La confederazione ha sostenuto il Comitato Articolo 39 nel presidio a Roma contro i rischi di limitazione del pluralismo nelle relazioni industriali.

Il presidio per la Libertà Sindacale, promosso dal medesimo comitato, si è tenuto mercoledì 24 giugno 2026, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 in Piazza Barberini a Roma.

La mobilitazione nazionale nasce dalla crescente preoccupazione per le possibili conseguenze del dibattito in corso sul cosiddetto “Decreto Primo Maggio” e per la necessità di garantire la piena attuazione dell’articolo 39 della Costituzione, a tutela della democrazia nelle relazioni industriali.

Il contrasto al dumping contrattuale e al lavoro povero.

La sigla sindacale richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di contrastare efficacemente il dumping contrattuale senza comprimere gli spazi di autonomia delle organizzazioni.

La lotta al lavoro povero e alla precarizzazione non può tradursi in una limitazione della rappresentanza, né in meccanismi che favoriscano discriminazioni tra le parti sociali. Per il direttivo di Federaziende è necessario promuovere regole trasparenti e criteri oggettivi validi per tutti, capaci di valorizzare il lavoro di qualità, garantire adeguati livelli retributivi e rafforzare il ruolo della contrattazione.

La posizione ufficiale del Segretario Generale Eleno Mazzotta

“Abbiamo partecipato a questo presidio perché la libertà sindacale non è una concessione, ma un diritto costituzionale che deve essere garantito a tutte le organizzazioni realmente rappresentative. Contrastare i contratti pirata è un obiettivo condivisibile, ma ciò non può diventare il pretesto per restringere il pluralismo e marginalizzare soggetti sindacali che operano quotidianamente a tutela delle imprese. Servono regole chiare, uguali per tutti, fondate sulla trasparenza, sulla rappresentanza effettiva e sulla qualità del lavoro. È necessario che venga riaffermato il valore della libertà sindacale quale pilastro delle relazioni industriali nel Paese.”