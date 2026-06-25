Condominio tra riforme e aule di tribunale: a Lecce il gotha del diritto civile a confronto sulla responsabilità dell’amministratore

LECCE – Non più una materia di “serie B”, ma un settore cruciale che pesa per il 35% sul totale delle cause civili in Italia e che tocca da vicino la vita di 45 milioni di cittadini. Con questi numeri di peso, il diritto condominiale si prende il centro della scena a Lecce in un convegno di altissimo livello scientifico, organizzato dalla Camera Civile Salentina, in programma venerdì 26 giugno presso la Sala “P. Tondo” di Palazzo De Pietro.

Al centro del dibattito un tema caldo e dalle mille sfaccettature: la responsabilità dell’amministratore di condominio, analizzata sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello penalistico.

L’appuntamento, che segna l’ultimo evento formativo prima della pausa estiva, coincide con un vero e proprio battesimo: la nascita del nuovo Dipartimento Diritto del Condominio della Camera Civile Salentina, coordinato dall’avvocato Gianluca Carducci, a cui è affidata anche la moderazione del convegno.

A testimonianza della trasversalità e dell’impatto pratico della materia, l’evento ha incassato l’adesione convinta di un ampio fronte professionale: partecipano infatti la Camera Penale, l’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), l’Ordine dei Commercialisti e il Collegio dei Geometri.

A dare ulteriore prestigio all’incontro sarà la presenza dei massimi esponenti nazionali dell’Unione delle Camere Civili. Sono attesi gli interventi del presidente nazionale, l’avvocato Alberto Del Noce, e del professor avvocato Virginio Angelini, presidente della Fondazione dell’Avvocatura Civile. Una partecipazione che ribadisce il legame storico e sinergico tra l’associazione forense salentina e i vertici nazionali.

Per anni considerata a torto una branca minore del diritto, oggi la materia condominiale rappresenta una fetta enorme della quotidianità e del contenzioso italiano. I dati parlano chiaro:

2.000.000 di condomini in Italia, 14.000.000 di famiglie coinvolte (circa 45 milioni di italiani), 35% delle cause civili complessive.

A fronte di questa rilevanza sociale ed economica, gli operatori si muovono però in un terreno scivoloso. Nonostante i correttivi introdotti dalla Legge 220/2012, la giurisprudenza della Cassazione e dei tribunali di merito continua a mostrarsi ondivaga e spesso contraddittoria, mentre all’orizzonte si profila la necessità di una riforma complessiva del settore.

“La materia trattata, per troppo tempo ed a torto, è stata ritenuta di rango inferiore nel panorama del diritto. Oggi i numeri parlano, al contrario, di un settore vivo e vivace” – ha sottolineato il presidente della Camera Civile Salentina, l’avvocato Salvatore Donadei.

L’evento è accreditato per tutte le categorie professionali che hanno aderito all’iniziativa. Per gli avvocati, la partecipazione consentirà inoltre l’acquisizione di crediti formativi validi anche per la materia deontologica.