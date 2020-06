GALATINA (Lecce) – “È giunto il momento di tirare le prime somme sull’impatto della pandemia da Covid 19 sul nostro sistema sanitario regionale ed in particolar modo sull’Ospedale di Galatina, con la speranza che questa esperienza, così grave e dolorosa, ci abbia insegnato qualcosa. Non si può non riconoscere come il nostro Ospedale si sia rivelato perfettamente idoneo a rispondere alle esigenze sanitarie dettate dalla pandemia, grazie alla conformazione strutturale e logistica ed alla sua estensione, e l’impossibilità di rinunciare ad un ospedale grande e ben strutturato, per offrire un servizio sanitario degno di questo nome”. Lo dichiara in una nota il Coordinatore Movimento Regione Salento- Galatina, Francesco Colaci.

“Invece – prosegue – registriamo come neppure la pandemia sia servita a distogliere la Regione dall’attuazione del nefasto piano di riordino ospedaliero, che infatti, come confermato in più sedi, continuerà a sancire il depotenziamento dell’Ospedale di Galatina, fino all’ineluttabile “riconversione” in qualcos’altro. Tutto ciò è inaccettabile e frutto di miope incoscienza e pervicacia nell’attuare un piano di riordino ospedaliero che i fatti hanno dimostrato essere fallimentare. Come si può tollerare che un bacino di utenza di oltre 120.000 abitanti veda un’offerta sanitaria incentrata sul solo ospedale di base di Copertino? Come è possibile “costringere” tale cittadinanza alla bolgia del “Fazzi”, sovraccaricando tale struttura?

È invece indispensabile predisporre l’organizzazione sanitaria in previsione delle future esigenze sanitarie, magari ritornando su passi scellerati, abbandonando modelli organizzativi rivelatisi fallimentari, sia in Puglia che in altre regioni.

Non possiamo che essere lieti di aver appreso che alcuni noti esponenti dell’attuale maggioranza regionale finalmente abbiano compreso la bontà della nostra battaglia a difesa del nostro Ospedale, riconoscendo con onestà intellettuale ciò che solo il Presidente Emiliano non vede, e cioè che la sanità salentina non può fare a meno di un Ospedale di Galatina di Primo livello. Chiediamo nel contempo che tutti coloro che hanno a cuore Galatina, uniscano la loro voce, a cominciare dall’Amministrazione Comunale e dal suo Sindaco, cui va il plauso di aver ben gestito l’emergenza di questi mesi, per proseguire con i Consiglieri di opposizione che hanno a cuore la battaglia a difesa dell’ospedale e degli interessi di Galatina. Mi astengo da porre analoga richiesta ai parlamentari di Galatina, stante l’esito di mie analoghe richieste di questi anni, cui è seguita unicamente una amabile passeggiata per i reparti dell’Ospedale.

Non si può perdere l’occasione per cambiare l’attuale situazione – conclude Colaci – dato che la prossima scadenza elettorale regionale ci fornisce un’opportunità unica per difendere la nostra città, pretendendo da chiunque si offra di rappresentarci, di avere a cuore Galatina e battersi per essa in ogni sede”.