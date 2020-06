SALENTO – Ancora un giorno con zero contagi in tutta la Puglia. E anche oggi non si è verificato alcun decesso con Covid-19. Sono i dati dell’ultimo bollettino epidemiologico, che fotografano l’andamento del nuovo coronavirus nella nostra regione.

Il numero degli attualmente positivi cala di una sola unità rispetto a ieri – 146 ancora i pazienti che lottano contro il virus – mentre il numero delle persone ricoverate in ospedale resta ancora invariato: 27 in totale.

Quanto alla provincia di Lecce, il bollettino epidemiologico conferma anche oggi un caso positivo nel territorio comunale di Parabita, sebbene ieri il sindaco abbia dato notizia che il secondo tampone effettuato sull’anziana paziente fosse risultato negativo. Peraltro, il nuovo caso non è stato rimosso dal conteggio provinciale: i casi accertati dall’inizio della pandemia restano 521.

Ad oggi, dunque, stando alla mappa dei contagi della Regione Puglia e della Protezione Civile, i comuni salentini in cui è ancora presente il Covid sono 15. Un numero decisamente diverso da quello riportato dall’ultimo report dell’Asl di Lecce, secondo il quale invece sarebbero appena 6, in cui sarebbero presenti ancora 7 positivi al virus.

Oggi domenica 28 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.546 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi.

NON sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 174968 test.

Sono 3842 i pazienti guariti.

146 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531 così divisi:

1.491 nella provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

659 nella Provincia di Brindisi;

1.170 nella Provincia di Foggia;

521 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.