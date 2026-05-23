Alezio, ciclista investito da un’auto pirata: 29enne in gravi condizioni

SALENTO – Grave scontro nella serata lungo la strada che collega Gallipoli ad Alezio, dove un giovane ciclista è stato travolto da un’automobile il cui conducente si è poi allontanato senza prestare soccorso.

Lo scontro si è verificato intorno alle 21 in via Scalelle, nei pressi dell’incrocio della zona industriale di Alezio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un 29enne del posto, stava facendo rientro a casa dopo il turno di lavoro presso un’azienda gallipolina, in sella alla propria bici elettrica, quando sarebbe stata centrata violentemente da una vettura sopraggiunta lungo la carreggiata.

L’impatto è stato devastante: il giovane è stato sbalzato sull’asfalto, mentre la bicicletta è rimasta completamente distrutta. A notare il corpo riverso a terra, in una pozza di sangue, è stato un passante che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasportato il ferito d’urgenza all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli. A causa del grave trauma cranico riportato, il 29enne è stato successivamente trasferito a Lecce, dove resta ricoverato in condizioni critiche.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e hanno avviato la caccia al pirata della strada, attualmente irreperibile.

La vicenda ha suscitato forte indignazione tra residenti e automobilisti della zona, soprattutto per la fuga del conducente dopo l’impatto.