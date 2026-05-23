Polizia di Stato e studenti insieme per la Giornata della Legalità a Maglie

MAGLIE (Lecce) – Un’intensa giornata di partecipazione e memoria ha coinvolto ieri, 22 maggio, la città di Maglie in occasione delle iniziative dedicate alla “Giornata della Legalità”, appuntamento anticipato rispetto alle celebrazioni ufficiali del 23 maggio per favorire la partecipazione degli studenti.

L’evento, organizzato con la collaborazione della Polizia di Stato, ha visto la presenza del Questore della provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione e delle forze dell’ordine, impegnati a testimoniare l’importanza del rispetto delle regole e della cultura della legalità tra le nuove generazioni.

La ricorrenza è legata all’anniversario della strage di Capaci del 1992, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, quest’ultimo originario di Calimera. Una memoria che continua a rappresentare un riferimento fondamentale per il Paese e per il mondo della scuola.

A Maglie, la scuola primaria di via Lanoce dell’Istituto “Principe di Piemonte” ha promosso una “marcia della legalità” che ha coinvolto centinaia di alunni. I bambini, con cartelloni e messaggi dedicati, hanno attraversato le vie cittadine fino a piazza Aldo Moro, dove si sono svolti momenti di riflessione, esibizioni e interventi istituzionali. A chiudere l’iniziativa, la distribuzione delle “farfalle della legalità”, simboli di impegno e speranza consegnati ai cittadini dagli stessi studenti.

Parallelamente, presso la scuola primaria “Di Giuseppe” dell’Istituto Comprensivo di Maglie, la Polizia di Stato ha incontrato gli alunni nell’ambito del progetto “poliziotto amico”. L’incontro ha affrontato temi legati all’uso consapevole delle tecnologie, alla sicurezza online e ai rischi della rete, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza digitale tra i più piccoli.

Particolarmente apprezzata la presenza dell’unità cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi: il cane Yaki si è esibito in dimostrazioni operative che hanno suscitato grande entusiasmo tra gli studenti, insieme all’esposizione dei mezzi della Polizia di Stato.

Le iniziative hanno rappresentato anche un momento di valorizzazione del legame della città con la figura di Aldo Moro, nato a Maglie nel 1916, simbolo della vita democratica italiana e promotore di riforme fondamentali per il sistema scolastico e civile del Paese.

Nel complesso, la giornata ha ribadito il valore della collaborazione tra istituzioni e scuola nel percorso di formazione civica delle giovani generazioni, sottolineando l’importanza della memoria e dell’impegno quotidiano nella difesa della legalità.