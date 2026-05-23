Droga, esplosivi e contanti in casa: scattano le manette per un 36enne

COPERTINO (Lecce) – Un’attività di controllo mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti ha portato la Polizia di Stato di Lecce a scoprire droga, materiale esplosivo e ingenti somme di denaro nell’abitazione di un 36enne di Copertino, già noto alle forze dell’ordine.

L’operazione è stata disposta nell’ambito dei servizi di prevenzione coordinati dal Questore Giampietro Lionetti e condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, con il supporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò. L’uomo, già gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Proprio l’attività investigativa aveva fatto emergere il sospetto che il 36enne, nonostante la misura restrittiva, continuasse a gestire un giro di droga destinato allo spaccio. Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno confermato i sospetti.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 35 grammi di cocaina, 202 grammi di hashish e 46,5 grammi di marijuana, oltre a tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, quasi 2.900 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio e un dispositivo conta-banconote.

Ma il quadro emerso si è rivelato ancora più complesso. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno infatti rinvenuto anche 628 grammi di polvere pirica detenuta senza autorizzazione, quattro petardi “Cobra” categoria F4 e otto smartphone ancora sigillati nelle confezioni originali, ritenuti di probabile provenienza illecita.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato anche per omessa denuncia di materie esplodenti e ricettazione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce.

Successivamente, all’esito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la permanenza in carcere.

Come da prassi, si ricorda che i provvedimenti adottati in questa fase del procedimento non implicano alcuna responsabilità definitiva dell’indagato, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.