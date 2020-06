LEQUILE – Il Salento rivolge un enorme grazie al direttore di Pneumologia e Terapia intensiva dell’ospedale “Carlo Poma” di Mantova, Giuseppe De Donno, l’uomo del momento: la terapia col plasma iperimmune di pazienti già guariti ha dato risultati inaspettati. Si può guarire in poche ore, se gli organi vitali non sono già compromessi dal covid-19: il protocollo continua a funzionare, da Mantova a Brindisi. De Donno è l’eroe del momento, mentre i virologi, sempre presenti in tv, cadevano in clamorose contraddizioni lui lavorava sodo in prima linea e attuava una cura capace di arrestare la malattia scatenata dal SARS-CoV-2. Il primario è di Morigino, una frazione di Maglie, nel Salento, ma è stato il Comune di Lequile a puntare per primo su di lui conferendogli la cittadinanza onoraria oggi, con una cerimonia pubblica in piazza, a cui hanno preso parte tanti sindaci e istituzioni. Il gruppo Facebook “io sto con il dott. De Donno” ha dato l’input al sindaco di Lequile Vincenzo Carlà, per portare a Lequile il primario salentino e dirgli grazie attraverso la cittadinanza onoraria, già condivisa con il capogruppo di minoranza del comune alle porte di Lecce. “Un piccolo tributo – ha spiegato Carlà, quando il Corrieresalentino ha dato la notizia in anteprima, un mese fa – per dare forza ad un uomo, dal grande valore umano e professionale, che sta sostenendo una cura valida per l’intera umanità”. La cerimonia si è tenuta questa sera, 20/06/2020, e c’è stato spazio per i ringraziamenti ai volontari che hanno combattuto contro il covid e alle vittime di questa pandemia.

”Il professor Giuseppe De Donno è uno dei grandi e coraggiosi protagonisti della battaglia contro il #covid – ha scritto su Facebook il senatore leghista Roberto Marti – Il protocollo del plasma iperimmune, che lui ha attuato per primo nell’ospedale Carlo Poma di Mantova, ha salvato tante vite umane. Il Comune di Lequile ha voluto conferire la cittadinanza onoraria a un salentino che sta facendo parlare di sé tutto il mondo. Con il plasma donato dai pazienti guariti anche la Puglia sta ottenendo grandi risultati. La #Lega si è schierata dal primo momento al suo fianco per i risultati concreti che ha ottenuto la terapia con il plasma. Ringraziamo questo salentino che ha saputo dare un grande contributo lavorando sodo in prima linea, senza fare la prima donna in tv! Grazie professor De Donno!”.

“Ho avuto il piacere di conoscere lo scienziato dott. Giuseppe De Donno, a cui la città di Lequile ha voluto conferire la cittadinanza onoraria per il merito di aver affrontato in prima linea l’emergenza Coronavirus- scrive il segretario e consigliere regionale regionale di Fratelli D’Italia, Saverio Congedo – Primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, impegnato come scienziato in prima linea nella lotta al Covid-19 con la terapia del plasma iperimmune, ossia la terapia che utilizza il prelievo del plasma da persone guarite dal Covid-19 e la sua successiva somministrazione a quelli con infezione in atto, come mezzo per trasferire gli anticorpi anti-SARS-Cov-2, sviluppati dai pazienti guariti – La cerimonia è stata l’occasione per ricordare le vittime del Coronavirus e per ribadire il nostro grazie a medici, infermieri, operatori sanitari”.