CUORI NAUFRAGHI

Mostra personale di Walter Greco

Dal 5 al 15 giugno 2026 Chiesa di San Trifone – Nardò

Dal 5 al 15 giugno la storica Chiesa di San Trifone di Nardò ospiterà “Cuori Naufraghi”, la nuova mostra personale dell’artista neretino Walter Greco, una delle figure più rappresentative dell’arte contemporanea del territorio salentino.

Formatosi presso il Liceo Artistico dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, Walter Greco vanta un lungo percorso espositivo che lo ha portato a partecipare a importanti concorsi nazionali e a esporre in numerose gallerie e manifestazioni artistiche in Italia. Nel corso della sua carriera è stato recensito e apprezzato da critici, giornalisti e riviste specializzate, affermandosi come interprete di un linguaggio pittorico fortemente caratterizzato dall’intensità del colore e dalla forza emotiva delle sue opere.

“Cuori Naufraghi” nasce come una riflessione profonda sulla condizione dell’uomo contemporaneo. In una società sempre più dominata dalla ricerca del successo, del denaro, del potere e dall’esasperazione dell’ego, l’artista invita il pubblico a fermarsi e a riscoprire ciò che davvero conta: i legami umani, l’affetto sincero, la capacità di amare e di prendersi cura degli altri.

Attraverso un’esplosione di colori, forme in movimento e suggestioni simboliche, Walter Greco racconta cuori che sembrano smarriti nel mare della modernità, ma che continuano a cercare approdi fatti di sentimenti autentici, solidarietà e vicinanza. I suoi dipinti diventano così un richiamo alla bellezza delle relazioni, all’amore verso chi ci è vicino e verso chi spesso dimentichiamo di amare.

La mostra si sviluppa come un percorso emotivo e spirituale nel quale il colore diventa linguaggio universale, energia vitale e strumento di comunicazione capace di raggiungere direttamente l’anima dello spettatore. Ogni opera rappresenta un invito a riscoprire la dimensione più autentica dell’esistenza, quella fondata sull’incontro, sulla condivisione e sull’amore per il prossimo.

In un tempo segnato da divisioni, individualismo e frenesia, “Cuori Naufraghi” vuole essere un messaggio di speranza e un’occasione per riflettere sul valore insostituibile dell’amore, unica forza capace di dare senso al nostro cammino umano.

Mostra personale di Walter Greco Chiesa di San Trifone – Nardò

Dal 5 al 15 giugno 2026

Titolo: Cuori Naufraghi

Ingresso libero